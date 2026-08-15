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TENISKI TIKET: Predlozi za fanove "belog sporta"

Немања Пејчић

15. 08. 2026. u 10:59

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NAŠA redakcija vam je za danas pripremila sledeće predloge.

ТЕНИСКИ ТИКЕТ: Предлози за фанове белог спорта

Photo: DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia

Tenis

17.00 M. Kecmanović - F. Koboli tačan broj setova 3 (2.20)

18.30 J. Ostapenko - M. Frenh tačan broj setova 3 (2.15)

Kvota: 4.73

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