VLADAN ČUKIĆ: Pakš „dopingovan“

* Skaut Ferencvaroša (Mađarska)

Manuel Morais / Kapta / Zuma Press / Profimedia

MOJ TIP

subota,

UJPEŠT - MTK 1

Njiređhaza - Kišvarda 0-2

nedelja,

Debrecin - Đer 1X

PUŠKAŠ - PAKŠ 2

ponedeljak,

Zalaegerseg - Ferencvaroš 2

Ujpešt je izbio na vrh tabele poslednjim triumfom u Kišvardi (4:2). Okršajem protiv MTK na domaćem terenu, prilika je za lidera njapoželjnije mesto dodatno da učvrsti.

Kec je fiks, koliko i dvojka na Pakš, koji se „šarenih“ rezultata već nakupio. Pobeda, poraz, pa nerešeno, mogli bi za gostovanje Puškašu i od dopinga da budu delotvorniji.