VLADAN ČUKIĆ: Pakš „dopingovan“
* Skaut Ferencvaroša (Mađarska)
MOJ TIP
subota,
UJPEŠT - MTK 1
Njiređhaza - Kišvarda 0-2
nedelja,
Debrecin - Đer 1X
PUŠKAŠ - PAKŠ 2
ponedeljak,
Zalaegerseg - Ferencvaroš 2
Ujpešt je izbio na vrh tabele poslednjim triumfom u Kišvardi (4:2). Okršajem protiv MTK na domaćem terenu, prilika je za lidera njapoželjnije mesto dodatno da učvrsti.
Kec je fiks, koliko i dvojka na Pakš, koji se „šarenih“ rezultata već nakupio. Pobeda, poraz, pa nerešeno, mogli bi za gostovanje Puškašu i od dopinga da budu delotvorniji.
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