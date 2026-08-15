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VLADAN ČUKIĆ: Pakš „dopingovan“

Žarko Urošević

15. 08. 2026. u 10:40

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* Skaut Ferencvaroša (Mađarska)

ВЛАДАН ЧУКИЋ: Пакш „допингован“

Manuel Morais / Kapta / Zuma Press / Profimedia

MOJ TIP

subota, 

UJPEŠT - MTK 1

Njiređhaza - Kišvarda 0-2

nedelja, 

Debrecin - Đer 1X

PUŠKAŠ - PAKŠ 2

ponedeljak, 

Zalaegerseg - Ferencvaroš 2

Ujpešt je izbio na vrh tabele poslednjim triumfom u Kišvardi (4:2). Okršajem protiv MTK na domaćem terenu, prilika je za lidera njapoželjnije mesto dodatno da učvrsti.

Kec je fiks, koliko i dvojka na Pakš, koji se „šarenih“ rezultata već nakupio. Pobeda, poraz, pa nerešeno, mogli bi za gostovanje Puškašu i od dopinga da budu delotvorniji.

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