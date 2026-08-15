Košarka

VELIKO POJAČANJE ZA REAL: Madriđani doveli košarkaša iz Klivlenda

Filip Milošević

15. 08. 2026. u 15:12

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Francuski košarkaš Olivije Sar novi je igrač Real Madrida, saopštio je danas španski klub.

ВЕЛИКО ПОЈАЧАЊЕ ЗА РЕАЛ: Мадриђани довели кошаркаша из Кливленда

Foto: Depositphotos / Oleksandr_UA

Sar (27) je sa Realom potpisao ugovor za naredne dve godine.

Francuski košarkaš je prošle sezone bio član Klivlenda, u NBA ligi je prosečno beležio 3,5 poena i 2,8 skokova, dok je u Razvojnoj ligi imao učinak od 13,7 poena i 7,3 skoka.

Sar je karijeru počeo na Univerzitetu Vejk Forest, a igrao je još i za Kentaki i Oklahomu.
Real će 24. septembra gostovati Dubaiju u prvom kolu Evrolige. 

 

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