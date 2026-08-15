VELIKO POJAČANJE ZA REAL: Madriđani doveli košarkaša iz Klivlenda
Francuski košarkaš Olivije Sar novi je igrač Real Madrida, saopštio je danas španski klub.
Sar (27) je sa Realom potpisao ugovor za naredne dve godine.
Francuski košarkaš je prošle sezone bio član Klivlenda, u NBA ligi je prosečno beležio 3,5 poena i 2,8 skokova, dok je u Razvojnoj ligi imao učinak od 13,7 poena i 7,3 skoka.
Sar je karijeru počeo na Univerzitetu Vejk Forest, a igrao je još i za Kentaki i Oklahomu.
Real će 24. septembra gostovati Dubaiju u prvom kolu Evrolige.
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