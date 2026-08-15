VELIKO POJAČANJE ZA REAL: Madriđani doveli košarkaša iz Klivlenda

Francuski košarkaš Olivije Sar novi je igrač Real Madrida, saopštio je danas španski klub.

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Sar (27) je sa Realom potpisao ugovor za naredne dve godine.

Francuski košarkaš je prošle sezone bio član Klivlenda, u NBA ligi je prosečno beležio 3,5 poena i 2,8 skokova, dok je u Razvojnoj ligi imao učinak od 13,7 poena i 7,3 skoka.

Sar je karijeru počeo na Univerzitetu Vejk Forest, a igrao je još i za Kentaki i Oklahomu.

Real će 24. septembra gostovati Dubaiju u prvom kolu Evrolige.



