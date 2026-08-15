BEOGRAD LEPŠI I UREĐENIJI: Naprednjaci pokazuju brigu za svaki kraj prestonice i za svoje sugrađane (VIDEO)
AKTIVISTI Srpske napredne stranke (SNS) širom Beograda pokrenuli su niz akcija usmerenih na uređenje javnih prostora, ali i razgovore sa građanima, slušajući njihove probleme i zajedno sa njima radeći na pronalaženju rešenja.
Na Starom gradu, Vračaru, u Zemunu, ali i Resniku, Velikom Mokrom Lugu i drugim delovima Beograda organizuju se akcije čišćenja i uređenja parkova, igrališta i zelenih površina, farbaju se klupe i sređuje komunalni mobilijar. Istovremeno, razgovori sa građanima sastavni su deo svake akcije naprednjaka, jer se upravo na terenu najbolje čuju njihove potrebe, predlozi i problemi, sa ciljem da se u najkraćem mogućem roku reaguje tamo gde je pomoć najpotrebnija.
I dok blokaderi biraju nasilje i da uništavaju Beograd i Srbiju, naprednjaci biraju akcije sređivanja glavnog grada i slušaju potrebe naroda.
Akcije uređenja javnih površina i razgovori sa građanima biće nastavljeni i u narednom periodu, uz jasnu poruku: a svaki kraj zaslužuje pažnju, a svaki građanin da se čuje.
Ministar Lončar u Zemunu sa narodom
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar jutros je u Zemunu na štandu SNS razgovarao sa građanima.
- Poranili smo jutros. Hoćemo da čujemo građane šta misle, šta žele, šta su problemi i šta je to što mi možemo da rešimo. Ono što mislim da je ovde najveći problem i najveća tema to je zabrinutost ljudi gde će se pregledati i šta će biti kad se krene sa radovima za novi Dom zdravlja. Bolnica Batajnica jedan deo biće preurađen u Dom zdravlja za to vreme. Dogovorili smo se da pojačamo i ginekologiju sa više ginekologa iz Višegradske i Narodnog fronta koji će dolaziti ovde i pomagati jednom ili dva puta nedeljno - poručio je Lončar sugrađanima.
Farbanje ogradica i klupa na Starom gradu
Aktivisti SNS i građani udružili su snage na Starom gradu i zajedno su ofarbali ogradice i klupe.
- Za SNS politika nije samo reč i nije samo parola, već jedan odgovaran odnos prema ljudima sa kojima živimo - poručili su sa Starog grada.
SNS aktivisti u Mladenovcu
Naprednjaci su se jutros okupili u Mladenovcu i zajedno su sa komšijama uređivali zelene površine svoje opštine.
- Dok drugi biraju podele, mi smo za zajedništvo, rad red i disciplinu - poručili su oni.
Uređenje parka u Zemunu i Voždovcu
SNS aktivisti su se zajedno sa građanima okupili u parku u Zemunu i Voždovcu gde su svi zajedno radili na uređenju parka za najmlađe - skupljali smeće i čistili.
- Bitno je da čuvamo naše zelene površine kako bi što duže uživali sa najmlađima - poručili su oni.
Uređenje pružnog prelaza u Vrčinu
Naprednjaci i građani su ovog vikenda odlučili da urede pružni prelaz, kako bi olakšali svima koji tu prelaze. Najavljene su akcije i za sledeći vikend.
Naprednjaci u Ralji među narodom
GrO SNS iz Sopota istakao je da su danas bili u Ralji, gde su razgovarali sa sugrađanima.
''Za nas je razgovor sa ljudima najvažniji deo rada. Samo kada smo na terenu i među građanima možemo da čujemo šta je zaista potrebno svakom delu naše opštine. Ujedinjena Srbija znači da zajedno slušamo, zajedno radimo i zajedno rešavamo probleme'', napisali su na svom Instagram profilu.
Razgovor sa građanima u Lazarevcu
Aktivisti SNS su danas na štandovima razgovarali sa sugrađanima i slušali šta im je važno.
''Kada ste među narodom, najbolje vidite šta je potrebno u svakom delu Lazarevca. Rad, razgovor i rezultati to je naša politika. Nastavljamo zajedno, još jače i još vrednije'', napisali su na svom Fejsbuk profilu.
Uređenje parka za decu na Zvezdari
SNS aktivisti su danas sa građanima uređivali park za decu na Zvezdari između Ustaničke i Deset avijatičara. Današnja akcija podrazumeva čišćenje, sređivanje ovog parka, farbanje mobilijara i zamenu nekih dotrajalih elemenata na inicijativu građana.
Uređenje Senjačke pijace
Naprednjaci i građani skupili su se u srcu opštine Savski venac na Senjaku.
- U toku je akcija čišćenja, koja zapravo nije klasična akcija čišćenja. Mi želimo da prenesemo poruku da čak i neki mali koraci onda kada smo složni, mogu da dovedu do značajnih rezultata. Danas nam je primer Senjak, a cilj nam je mnogo veći - cilj nam je cela Srbija - poručili su oni.
(Informer)
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