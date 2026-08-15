"PUNA IM USTA ODGOVORNOSTI, SAMO NIKAKO OD SEBE DA KRENU": Brnabić o uništavanju Univerziteta od strane blokadera i političara Đokića

PREDSEDNICA Narodne skupštine Srbije Ana bRnabić, poručila je putem druđštvene mreže "Iks" da je "Univerzitet u Beogradu prebrodio svašta, ali političara na poziciji rektora Vladana Đokića, ne uspeva da prebrodi".

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Njena reakcija usledila posle objave činjenice da je Univerzitet u Beogradu pao na Šangajskoj listi, i da je sada u grupi univerziteta od 501. do 600. mesta.

Objavu prenosimo u celosti:

"Stub svakog društva jeste obrazovanje. Svako ulaganje u obrazovanje znači ulaganje u budućnost. Time su se vodile sve vlade u Srbiji od 2014. godine kada je Aleksandar Vučić postao premijer, pa do danas. Uložili smo ogromna sredstva u obrazovnu i naučnu infrastrukturu.

Izgrađena su četiri naučno-tehnološka parka, osnovana tri nova naučna instituta, mnogi fakulteti različitih univerziteta dobili su nove zgrade, izradili smo JISP - sistem koji prati razvojni put svakog učenika, a kasnije i studenta...

Naš najveći univerzitet, Univerzitet u Beogradu prebrodio je svašta, ali političara na poziciji rektora Vladana Đokića, ne uspeva da prebrodi!

Tako to biva kada politiku i sopstvene interese stavite ispred obrazovanja, kada studente, najveći motor razvoja jedne države koristite za vaše jeftine političke ambicije. Blokada fakulteta da bi se nekako dokopali vlasti na ulici dovela je do sunovrata obrazovanja. Danas smo se probudili u zemlji čiji je najveći univerzitet na Šangajskoj listi dodatno pao i nalazi se između 501. i 600. mesta, što je samo posledica svega što blokaderi gotovo dve godine rade.

Nažalost, ovo verovatno neće biti kraj, jer će se naši univerziteti teško oporaviti od nerada i javašluka koji je Đokić uveo kao pravilo. Sinoć je političar na poziciji rektora Vladan Đokić bio u Valjevu, preksinoć u Novom Sadu, cele 2025. godine NIJE UŠAO U KANCELARIJU.

Žao mi je što je političar Đokić morao da uništi Univerzitet u Beogradu kako bi građani Srbije, crno na belo, videli šta su blokaderi i on uradili od našeg društva i šta bi tek uradili od Srbije. Posle blokadera kamen na kamenu ne ostaje. I na sve ovo - nema odgovora.

Đokić pokazuje dodatnu bahatost time što ne odgovara na pozive medija da kaže nešto o ovome, da objasni, da preuzme odgovornost. Puna im usta odgovornosti, samo nikako od sebe da krenu."

Stub svakog društva jeste obrazovanje. Svako ulaganje u obrazovanje znači ulaganje u budućnost. Time su se vodile sve vlade u Srbiji od 2014. godine kada je Aleksandar Vučić @avucic postao premijer, pa do danas. Uložili smo ogromna sredstva u obrazovnu i naučnu infrastrukturu.… — Ana Brnabic (@anabrnabic) August 15, 2026

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