BJELA, ŠTA ĆE TI TRI PIŠTOLJA?! Blokaderski glumac naoružan do zuba

DRAGAN Bjelogrlić, lider Proglasa i jedan od najostrašćenijih blokadera, poseduje tri pištolja od čega su dva nelegalna.

Foto: Printskrin/24 Sedam

Zbog posedovanja dva pištolja - Glock 9mm koji je dobio na poklon i Zbrojevke VZOP-50 koji je nasledio od pokojnog oca, a za koje nije imao dozvolu, kako se saznaje, protiv Bjelogrlića je podneta i krivična prijava zbog krivičnog dela iz člana 348 Krivičnog zakona - "Neovlašćeno držanje oružja".

Kako se saznaje, krivična prijava je odbačena, jer je postupak rešen takozvanim načelom opurtuniteta.

Načelo oportuniteta (odlaganje krivičnog gonjenja) jeste zakonska mogućnost javnog tužioca da ne pokrene ili odloži krivično gonjenje za lakša dela (zaprećena kazna do 5 godina) iako postoje dokazi.

Umesto suđenja, osumnjičeni ispunjava obaveze poput uplate novca u humanitarne svrhe ili rada u javnom interesu, čime se izbegava kaznena evidencija.

Prema informacijama, pored ova dva pištolja oduzet mu je i Revolver Smith&Wesson 38, koje je imao u legalnom posedu.

Pištolji su mu oduzeti kao mera bezbednosti zbog krivičnog dela iz člana 344 "Nasilničko ponašanje" koje je izvršio 23.8.2021. u Nišu nad Predragom Antonijevićem za šta je pravosnažno osuđen.

Podsetimo, jedan od događaja koji je izazvao veliku pažnju javnosti u vezi sa Draganom Bjelogrlićem jeste fizički sukob sa rediteljem Predragom Gagom Antonijevićem, koji se dogodio 23. avgusta 2021. godine u hotelu „Ambasador“ u Nišu, tokom Filmskih susreta. Za razliku od različitih medijskih polemika i međusobnih optužbi koje su pratile njihov odnos, ovaj slučaj dobio je i pravosnažan sudski epilog.

Snimci nadzornih kamera zabeležili su početak incidenta, odnosno trenutak kada Bjelogrlić prilazi Antonijeviću i fizički ga napada. Prema navodima iz sudskog postupka, Antonijević je više puta udaren u predelu glave, nakon čega su prisutni intervenisali i razdvojili ih. Sukob se, međutim, nije završio prvim razdvajanjem, već je došlo i do nastavka fizičkog kontakta. Bjelogrlić je kasnije tvrdio da je u tom drugom delu Antonijević nasrnuo na njega, oborio ga i udarao.

Nakon incidenta policija je privela Bjelogrlića i određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Na saslušanju u tužilaštvu priznao je izvršenje krivičnog dela i izrazio žaljenje zbog svog postupka. Tokom kasnijeg suđenja izneo je detaljnije viđenje događaja, navodeći da je izgubio kontrolu nakon dugotrajnog sukoba i provokacija koje je pripisivao Antonijeviću. Pred sudom je izjavio da je „branio svoju čast, ali na pogrešan način“, istovremeno osporavajući da njegovo ponašanje predstavlja krivično delo za koje je optužen.

Antonijević je događaj opisivao drugačije. Tvrdio je da pre napada nije bilo fizičkog kontakta između njih i navodio da ga je Bjelogrlić tokom incidenta vređao i pretio mu. Te tvrdnje treba posmatrati kao Antonijevićev iskaz o događaju, a ne automatski kao zasebno sudski utvrđene činjenice.

Postupak je na kraju završen osuđujućom presudom. Prvi osnovni sud u Beogradu proglasio je Bjelogrlića krivim za nasilničko ponašanje i izrekao mu uslovnu kaznu od šest meseci zatvora, koja se neće izvršiti ukoliko u roku provere od dve godine ne počini novo krivično delo. Viši sud u Beogradu je 21. novembra 2025. godine odbio žalbe i potvrdio presudu, čime je ona postala pravosnažna.

Još jedan incident u kojem se našao Dragan Bjelogrlić dogodio se 24. februara 2026. godine u jednom beogradskom kafiću, kada mu je prišao influenser i tiktoker Aleksandar Šulc, poznat kao Lepi, snimajući susret mobilnim telefonom.

Naime, poznati tiktoker Lepi, čije je pravo ime Aleksandar Šulc, objavio je snimak na kojem se jasno vidi da je takozvani glumac Dragan Bjelogrlić nasrnuo na njega i pokušao da mu otme telefon iz ruke i to sve usred jednog kafića.

Lepi je kulturno prišao okorelom blokaderu i postavio mu nekoliko pitanja. Bjelogrlića je to uznemirilo jer čim se pomenu pare, koje voli da uzme od države koju ruši, odmah bi da bije.

- E, nemoj da me snimaš - kazao je Bjelogrlić jer nije imao odgovor na postavljena pitanja, a zatim nasrnuo na tiktokera.

(24 Sedam)