Tip fudbal

ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za subotu našeg poznatog tipstera

Ivan Dobrilović

15. 08. 2026. u 10:00

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NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.

ЂУРИЦА ПРЕДЛАЖЕ: Тикет за суботу нашег познатог типстера

FOTO: Arhiva novosti

Subota

12.00 Torense – Penafiel 1 (1,75)

18.45 Dandi J. – Seltik 2 (1,55)

19.00 Ovijedo – Granada 1 (1,75)

19.30 Šturm – Altah 1 (1,70)

Ukupna kvota: 8,07

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