MINISTARKA BRUTALNO ODGOVORILA MARINIKI TEPIĆ! Mesarović: Kad nemaš rezultate, napad na Vučića i njegovu porodicu je jedini program
MINISTARKA privrede Adrijana Mesarović se oglasila na svom Instagram nalogu
“Kada nemaš rezultate, program i poverenje građana, ostaje ti da godinama ponavljaš istu stvar – da napadaš Aleksandra Vučića i njegovu porodicu. A najveći apsurd u celoj priči jeste da to radi osoba bez kredibiliteta, dokazani prevarant i žena kojoj je laž drugo ime - Marinika Tepić!
Srbija ne veruje u političke konstrukcije i lažne afere Marinike Tepić. Nikada nije ni verovala jer je svaki put masno slagala - od Morovića pa do Jovanjice. Uposlenica Dragana Đilasa ne radi to slučajno. Na taj način skreće medijsku pažnju na sebe i svog gazdu, jer je jasno koliko su prezreni i pročitani od strane građana Srbije. S druge strane, kako opravdati sva nepočinstva koja je činila dok je bila vlast u pokrajini…. I ona i njeni. Ali to je već pitanje za nadležne organe.
Nije problem što napadate predsednika Aleksandra Vučića. To je vaše političko pravo. Problem je što vi nemate šta da ponudite građanima, pa pokušavate da politički obračun pretvorite u progon cele porodice. I to radite već 14 godina, besomučno napadajući ne samo Aleksandra Vučića i Andreja Vučića, već i celu porodicu Vučić - i roditelje i decu Aleksandra Vučića.
Srbija je već mnogo puta videla tu politiku. I svaki put je na izborima dala odgovor.
Zato svim srcem i snagom pružam podršku Aleksandru Vučiću, Andreju Vučiću i celoj porodici Vučić. Narod zna ko se za njega bori i kome veruje. Ovakve islužene i nemoralne pojave, poput Marinike Tepić, će konačno i zauvek, posle narednih izbora, otići u političku prošlost.
Pobediće ujedinjena Srbija!“, objavila je ministarka.
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