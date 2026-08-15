Svet

EVROPA NEĆE DA BUDE SAMO POSMATRAČ! Tri prestonice spremaju alternativni plan za Ukrajinu jer strahuju od Tramp-Putin dogovora

P. Đurđević

15. 08. 2026. u 14:55

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

FRANCUSKA, Nemačka i Velika Britanija razvijaju alternativni plan za pregovore o rešavanju sukoba u Ukrajini, plašeći se da će ih predsednik SAD Donald Tramp isključiti iz procesa, izveštava "Njujork tajms", pozivajući se na izvore.

ЕВРОПА НЕЋЕ ДА БУДЕ САМО ПОСМАТРАЧ! Три престонице спремају алтернативни план за Украјину јер страхују од Трамп-Путин договора

foto: Florian Boillot / Sueddeutsche Zeitung / Profimedia

- Tri zemlje rade zajedno kako bi obezbedile Evropi mesto za pregovaračkim stolom -navodi se u tekstu.

Napominje se da Pariz i Berlin igraju vodeću ulogu, dok je London, koji je nedavno dobio novog šefa vlade, "oprezan" jer se boji da testira stabilnost odnosa sa američkim liderom.

Prema izvorima "Njujork tajmsa", rešavanje sukoba u Ukrajini i odnosi sa Rusijom su važni za Evropu, ali evropski političari takođe ne žele da Vašington i Moskva zaključe sporazume bez njih.

Predsednik Vladimir Putin je ranije naglasio da je Evropa bila ta koja je odbila da pregovara, a ne Rusija.

Odgovarajući na pitanja novinara o mogućem sagovorniku u pregovorima između Rusije i Evrope, Putin je izrazio mišljenje da bi lično više voleo bivšeg nemačkog kancelara Gerharda Šredera, ali je napomenuo da je na Evropljanima da izaberu lidera kome veruju i koji nije rekao ništa ružno o Rusiji.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Tramp ograničio obaveznu vakcinaciju dece, stručnjaci zabrinuti
Svet

0 0

Tramp ograničio obaveznu vakcinaciju dece, stručnjaci zabrinuti

DONALD Tramp je u ponedeljak potpisao izvršnu uredbu kojom se traži izmena preporuka za vakcinaciju dece, uz promovisanje njegove dugogodišnje, ali naučno diskreditovane teorije da vakcine u detinjstvu treba davati u razdvojenim terminima, odnosno kroz više odvojenih lekarskih poseta.

15. 08. 2026. u 18:54 >> 18:55

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NIŠTA OD MEDALJE: Angelina Topić podbacila u finalu Evropskog prvenstva

NIŠTA OD MEDALjE: Angelina Topić podbacila u finalu Evropskog prvenstva