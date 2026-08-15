EVROPA NEĆE DA BUDE SAMO POSMATRAČ! Tri prestonice spremaju alternativni plan za Ukrajinu jer strahuju od Tramp-Putin dogovora
FRANCUSKA, Nemačka i Velika Britanija razvijaju alternativni plan za pregovore o rešavanju sukoba u Ukrajini, plašeći se da će ih predsednik SAD Donald Tramp isključiti iz procesa, izveštava "Njujork tajms", pozivajući se na izvore.
- Tri zemlje rade zajedno kako bi obezbedile Evropi mesto za pregovaračkim stolom -navodi se u tekstu.
Napominje se da Pariz i Berlin igraju vodeću ulogu, dok je London, koji je nedavno dobio novog šefa vlade, "oprezan" jer se boji da testira stabilnost odnosa sa američkim liderom.
Prema izvorima "Njujork tajmsa", rešavanje sukoba u Ukrajini i odnosi sa Rusijom su važni za Evropu, ali evropski političari takođe ne žele da Vašington i Moskva zaključe sporazume bez njih.
Predsednik Vladimir Putin je ranije naglasio da je Evropa bila ta koja je odbila da pregovara, a ne Rusija.
Odgovarajući na pitanja novinara o mogućem sagovorniku u pregovorima između Rusije i Evrope, Putin je izrazio mišljenje da bi lično više voleo bivšeg nemačkog kancelara Gerharda Šredera, ali je napomenuo da je na Evropljanima da izaberu lidera kome veruju i koji nije rekao ništa ružno o Rusiji.
(RT Balkan)
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