TIP PREDLAŽE – TURSKA 1: Skupa pojačanja garantuju pobede
* Biznismeni sa Bosfora odrešili kese
SUBOTA,
KASIMPAŠA - TRABZON 2
Konja - Rize 1X
GAZIANTEP - ALANjA 1
G` BIRLIGI - FENERBAHČE 2
NEDELjA,
Bašakšehir - Kokali 1
Amede - Erzurum 2-3
BEŠIKTAŠ - EJUP 1
PONEDELjAK,
Samsun - Gaztepe 1
Turski fudbal ima najskuplji prelazni rok do sada. Predvodnik liste trošadžija je Fenerbahče, sa ukupno 82 milina evra, drugi je Trabzon sa 66, treći Bešiktaš, koji je kamaru od 49 miliona olakšao najviše ugovorom za našeg reprezentativca, Dušana Vlahovića. Sa novim, skupim pojačanjima, ovaj trio će lakše doći do pobeda na startu prvenstva.
Lista sigurica, može da se proširi sa kecom na Gaziantep, jer je odradio dobre pripreme u Srbiji.
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