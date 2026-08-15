Tip fudbal

TIP PREDLAŽE – TURSKA 1: Skupa pojačanja garantuju pobede

Žarko Urošević

15. 08. 2026. u 10:20

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ТИП ПРЕДЛАЖЕ – ТУРСКА 1: Скупа појачања гарантују победе

FOTO: Tanjug/Tano Pecoraro/LaPresse via AP

SUBOTA, 

KASIMPAŠA - TRABZON 2

Konja - Rize 1X

GAZIANTEP - ALANjA 1

G` BIRLIGI - FENERBAHČE 2

NEDELjA, 

Bašakšehir - Kokali 1

Amede - Erzurum 2-3

BEŠIKTAŠ - EJUP 1

PONEDELjAK, 

Samsun - Gaztepe 1

Turski fudbal ima najskuplji prelazni rok do sada. Predvodnik liste trošadžija je Fenerbahče, sa ukupno 82 milina evra, drugi je Trabzon sa 66, treći Bešiktaš, koji je kamaru od 49 miliona olakšao najviše ugovorom za našeg reprezentativca, Dušana Vlahovića. Sa novim, skupim pojačanjima, ovaj trio će lakše doći do pobeda na startu prvenstva.

Lista sigurica, može da se proširi sa kecom na Gaziantep, jer je odradio dobre pripreme u Srbiji.

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