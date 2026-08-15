KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
ZA danas smo vam spremili predloge iz fudbala, košarke i mešovitih borilačkih veština.
Subota
18.00 Kašimpaša - Trabzon 2 (1.90)
19.00 Španija (ž) - Nemačka (ž) ukupno poena +138.5 (1.55)
05.00 I. Mahačev - I. M. Gari 1 (1.28)
Kvota: 3.77
Preporučujemo
POLUVREME-KRAJ: Ovo su današnji predlozi redakcije Tipa
15. 08. 2026. u 09:29
BEZ IKSA NEMA FIKSA: Predlozi za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
15. 08. 2026. u 09:22
ZA LjUBITELjE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu
15. 08. 2026. u 09:12
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu
15. 08. 2026. u 06:30
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ZVEZDINA OSVETA PAZARCIMA! Magije Kataija, Enem pokazao Hapoelu šta ga čeka na Marakani! (VIDEO)
Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Novi Pazar rezultatom 2:0 (1:0) u četvrtom kolu Superlige Srbije.
08. 08. 2026. u 21:59
ĐOKOVIĆ SAZNAO RIVALA: Evo protiv koga će igrati u drugom kolu Mastersa u Sinsinatiju
Srpski teniser Novak Đoković igraće u drugom kolu mastersa u Sinsinatiju protiv Argentinca Tijaga Tarantea.
14. 08. 2026. u 09:46
ŠTA MU SE DOGODILO? Bivši teniser ne liči na sebe! Navijači šokirani kako danas izgleda legendarni as (FOTO)
Dugo ga nije bilo u javnosti, a sada je njegova fotka sve ostavila u čudu.
08. 08. 2026. u 16:22
Komentari (0)