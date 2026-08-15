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KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

Немања Пејчић

15. 08. 2026. u 10:50

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ZA danas smo vam spremili predloge iz fudbala, košarke i mešovitih borilačkih veština.

КЛАДИОНИЧАРСКИ КОКТЕЛ: Тикет састављен од различитих спортова

Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia

Subota

18.00 Kašimpaša - Trabzon 2 (1.90)

19.00 Španija (ž) - Nemačka (ž) ukupno poena +138.5 (1.55)

05.00 I. Mahačev - I. M. Gari 1 (1.28)

Kvota: 3.77

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