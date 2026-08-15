DAMIR MIRVIĆ: Za Briž i Anderleht prvenstvo kao „lastiš“

* Analizira parove Belgije 1

VIRGINIE LEFOUR / AFP / Profimedia

MOJ TIP

subota,

St. Žiloaz - Varegem 1

Kortrijk - Antverpen GG

Genk - Vesterlo 1

OUD HEVERLE - BRIŽ 2

nedelja,

BEVEREN - ANDERLEHT 2

LUVIJE - GENT GG

Mehelen - Standard 3+

Lomel - Šarlroa GG

Za Briž i Anderleht, prve prepreke u prvenstvu kao da nisu ni postojale. Luvije i Kortrijk isuviše su lako savladali na svojim terenima. Od dvojca očekujem da gostovanjima Oud Heverleu i Beverenu, preskakanje „lastiša“ nesmetano nastave.

Serk Briž, kao ni Sent Truden nisu bili te sreće i svoje navijače obraduju startnim mečevima prvenstva, što bi u međusobnom okršaju moglo da ih ražesti i natera na znanto bolju i efikasniju igru.