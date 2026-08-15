DAMIR MIRVIĆ: Za Briž i Anderleht prvenstvo kao „lastiš“
* Analizira parove Belgije 1
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subota,
St. Žiloaz - Varegem 1
Kortrijk - Antverpen GG
Genk - Vesterlo 1
OUD HEVERLE - BRIŽ 2
nedelja,
BEVEREN - ANDERLEHT 2
LUVIJE - GENT GG
Mehelen - Standard 3+
Lomel - Šarlroa GG
Za Briž i Anderleht, prve prepreke u prvenstvu kao da nisu ni postojale. Luvije i Kortrijk isuviše su lako savladali na svojim terenima. Od dvojca očekujem da gostovanjima Oud Heverleu i Beverenu, preskakanje „lastiša“ nesmetano nastave.
Serk Briž, kao ni Sent Truden nisu bili te sreće i svoje navijače obraduju startnim mečevima prvenstva, što bi u međusobnom okršaju moglo da ih ražesti i natera na znanto bolju i efikasniju igru.
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