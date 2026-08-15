BRNABIĆEVA MEĐU GRAĐANIMA BEOGRADA: Hvala svima koji se nisu uplašili - Ujedinjena Srbija pobeđuje! (FOTO)

PREDSEDNICA Narodne skupštine Republike Srbije, Ana Brnabić, oglasila se na društvenoj mreži Instagram povodom obilaska SNS štandova širom Beograda.

Foto: Printskrin Instagram/anabrnabic

- Ovog jutra obišla sam naše štandove širom Beograda - Ledine, Surčin, Blok 44, Ripanj. Želim da se zahvalim našim članovima i aktivistima koji neumorno rade i svakodnevno su na ulicama Beograda kako bi razgovarali sa građanima, predstavili sve ono što smo zajedno uradili i čuli od građana šta su njihovi problemi i šta još treba da uradimo.

Posebno mi je drago što sam i sama imala priliku da upoznam ljude koji pružaju podršku našem predsedniku Aleksandru Vučiću, šalju mu pozdrave i najbolje želje celoj porodici Vučić, da pružim ruku i lično zahvalim onima koji se nisu uplašili blokaderskog nasilja i nisu prihvatili njihovu politiku mržnje i podela.

Ujedinjeni, na čelu sa Aleksandrom Vučićem, možemo sve. I dok pamtimo blokaderski teror od pre godinu dana, sa ponosom možemo da kažemo da smo uspeli, da smo odbranili našu Srbiju, njene institucije i demokratiju. Uspeli smo zahvaljujući našem narodu, divnim ljudima Srbije koji nikada nisu dali na svoju državu. Ujedinjena Srbija pobeđuje! - navela je Brnabićeva.