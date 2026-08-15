Tip Asova

IVAN KECOJEVIĆ: Ovijedo bolji posle čistke

Žarko Urošević

15. 08. 2026. u 11:20

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

* Tipuje Španiju 2

ИВАН КЕЦОЈЕВИЋ: Овиједо бољи после чистке

Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia

MOJ TIP

subota, 

Andora - Seuta X2

Kadiz - Selta B 3+

OVIJEDO - GRANADA 1

MAJORKA - VALjADOLID 1

nedelja, 

Eibar - Tenerife 0-2

Burgos - Kordoba 0-2

Đirona - Leganes 1

Las Palmas - Albasete GG

ponedeljak,

Hihon - Sabadel 0-2

ALMERIJA - ELDENSE 1

Ovijedo je selidbom u niži napravio čistku. Na kormilo je postavio trenera Kalera, koji je doveo nekoliko kvalitetnih novajlija, pa će svi oni imati ogroman motiv da se pokažu domaćim navijačima protiv Granade.

Majorka ima budžet koji prevazilazi okvire i pojedinih prvoligaša, „šetnju“ kroz drugu počeće od duela sa Valjadolidom.

Spisak fikseva zatvorio bih kecom na Almeriju protiv Eldense

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NIŠTA OD MEDALJE: Angelina Topić podbacila u finalu Evropskog prvenstva

NIŠTA OD MEDALjE: Angelina Topić podbacila u finalu Evropskog prvenstva