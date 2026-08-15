IVAN KECOJEVIĆ: Ovijedo bolji posle čistke
* Tipuje Španiju 2
MOJ TIP
subota,
Andora - Seuta X2
Kadiz - Selta B 3+
OVIJEDO - GRANADA 1
MAJORKA - VALjADOLID 1
nedelja,
Eibar - Tenerife 0-2
Burgos - Kordoba 0-2
Đirona - Leganes 1
Las Palmas - Albasete GG
ponedeljak,
Hihon - Sabadel 0-2
ALMERIJA - ELDENSE 1
Ovijedo je selidbom u niži napravio čistku. Na kormilo je postavio trenera Kalera, koji je doveo nekoliko kvalitetnih novajlija, pa će svi oni imati ogroman motiv da se pokažu domaćim navijačima protiv Granade.
Majorka ima budžet koji prevazilazi okvire i pojedinih prvoligaša, „šetnju“ kroz drugu počeće od duela sa Valjadolidom.
Spisak fikseva zatvorio bih kecom na Almeriju protiv Eldense
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