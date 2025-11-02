BRANISLAV JOVANOVIĆ: Nišlije slabe u gostima
* Bivši fudbaler Partizana, prognozira parove domaće lige
nedelja,
Novi Pazar – Železničar 0-2
TSC – Napredak 1
Crvena zvezda – Radnik 1-1
Vojvodina – IMT 1
ponedeljak,
OFK BEOGRAD – RADNIČKI NIŠ 1
MLADOST – RADNIČKI KG 1
Radnički je dao svoj maksimum kako bi iz duela sa Crvenom zvezdom došao do boda. Tim Tomislava Sivića je na „Čairu“ napravio podvig, na svom terenu je uvek goropadan, ali u gostima se slabo snalazi i ređa poraze.
Lučani su ove sezone bili neosvojiva „tvrđava“ za mnoge protivnike iz lige. Na mestu gde jedino aktuelni šampion nije poklekao, Mladost se nada novim bodovima sa rivalom iz Kragujevca.
