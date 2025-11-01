DEJAN STANKOVIĆ: Volfsberger slavi i bez kapitena

* Trener u Austriji

FOTO: Tanjug/AP

MOJ TIP

subota,

Austrija – GAK 1

Rid – BV Linc 3+

VOLFSBERGER – HARTBERG 1

nedelja,

LASK – Altah 1

Tirol – Rapid 2

Šturm – Salcburg 2

Kapiten Volfsbergera Dominik Baumgartner je drugim žutim kartonom i isključenjem na terenu Šturma donekle pokvario slavljeničku atmosferu svog tima. Međutim, i bez njega u timu, favorit je protiv ekipe koja pet kola ne zna za trijumf.

Šturm je u krizi, neće se dobro provesti u derbiju sa Salcburgom. Sva tri znaka moguća su u lokalnom derbiju Rida sa BV Lincom, zato je bolje odigrati na golove.