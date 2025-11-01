Tip Asova

DEJAN STANKOVIĆ: Volfsberger slavi i bez kapitena

Žarko Urošević

01. 11. 2025. u 13:00

* Trener u Austriji

ДЕЈАН СТАНКОВИЋ: Волфсбергер слави и без капитена

FOTO: Tanjug/AP

MOJ TIP

subota, 

Austrija – GAK 1

Rid – BV Linc 3+

VOLFSBERGER – HARTBERG 1

nedelja, 

LASK – Altah 1

Tirol – Rapid 2

Šturm – Salcburg 2

Kapiten Volfsbergera Dominik Baumgartner je drugim žutim kartonom i isključenjem na terenu Šturma donekle pokvario slavljeničku atmosferu svog tima. Međutim, i bez njega u timu, favorit je protiv ekipe koja pet kola ne zna za trijumf.

Šturm je u krizi, neće se dobro provesti u derbiju sa Salcburgom. Sva tri znaka moguća su u lokalnom derbiju Rida sa BV Lincom, zato je bolje odigrati na golove.

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU

UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU