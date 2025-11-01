DEJAN STANKOVIĆ: Volfsberger slavi i bez kapitena
* Trener u Austriji
MOJ TIP
subota,
Austrija – GAK 1
Rid – BV Linc 3+
VOLFSBERGER – HARTBERG 1
nedelja,
LASK – Altah 1
Tirol – Rapid 2
Šturm – Salcburg 2
Kapiten Volfsbergera Dominik Baumgartner je drugim žutim kartonom i isključenjem na terenu Šturma donekle pokvario slavljeničku atmosferu svog tima. Međutim, i bez njega u timu, favorit je protiv ekipe koja pet kola ne zna za trijumf.
Šturm je u krizi, neće se dobro provesti u derbiju sa Salcburgom. Sva tri znaka moguća su u lokalnom derbiju Rida sa BV Lincom, zato je bolje odigrati na golove.
