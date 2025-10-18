Tip Asova

BRANISLAV JOVANOVIĆ: Nema napretka kod Napretka

Žarko Urošević

18. 10. 2025. u 09:45

* Bivši fudbaler Partizana, prognozira parove Superlige Srbije

БРАНИСЛАВ ЈОВАНОВИЋ: Нема напретка код Напретка

Foto: N. Paraušić

MOJ TIP

subota, 

OFK BEOGRAD – NAPREDAK 1

Javor – Radnik 1

VOJVODINA – RADNIČKI KG 0-2

TSC – Partizan 2

nedelja, 

Čukarički – Novi Pazar 1

Mladost – Železničar 0-2

Crvena zvezda – IMT 1-1&3+

Spartak – Radnički Niš 1

Napredak je poslednji, ima četiri vezana poraza, sistem u Kruševcu se urušio. Ne verujem da će biti nešto bolje protiv OFK Beograda, uveren sam u jedinicu na „romantičare“.

I Vojvodina i Radnički Kragujevac su izgubili u prošlom kolu. U međusobnom duelu igraće čvrsto i disciplinovano, predlažem 0-2 gola.

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JEDINI EGO KOJI SE NE OSTAVLJA PO STRANI: 100 odsto prirodni sastojci, 10 milijardi probiotskih bakterija i podrška zdravlju svakog dana

JEDINI EGO KOJI SE NE OSTAVLjA PO STRANI: 100 odsto prirodni sastojci, 10 milijardi probiotskih bakterija i podrška zdravlju svakog dana