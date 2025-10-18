BRANISLAV JOVANOVIĆ: Nema napretka kod Napretka
* Bivši fudbaler Partizana, prognozira parove Superlige Srbije
MOJ TIP
subota,
OFK BEOGRAD – NAPREDAK 1
Javor – Radnik 1
VOJVODINA – RADNIČKI KG 0-2
TSC – Partizan 2
nedelja,
Čukarički – Novi Pazar 1
Mladost – Železničar 0-2
Crvena zvezda – IMT 1-1&3+
Spartak – Radnički Niš 1
Napredak je poslednji, ima četiri vezana poraza, sistem u Kruševcu se urušio. Ne verujem da će biti nešto bolje protiv OFK Beograda, uveren sam u jedinicu na „romantičare“.
I Vojvodina i Radnički Kragujevac su izgubili u prošlom kolu. U međusobnom duelu igraće čvrsto i disciplinovano, predlažem 0-2 gola.
VANREDNO SAOPŠTENjE FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE! Evo šta je bilo sa Draganom Stojkovićem Piksijem
Nakon poraza od Albanije i po povratku reprezentacije iz Andore u Beograd, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije na današnjoj sednici u Staroj Pazovi, doneo je odluku o sporazumnom raskidu ugovora sa selektorom A reprezentacije Draganom Stojkovićem, bez ikakvih daljih obaveza FSS prema njemu.
17. 10. 2025. u 16:16
NEOČEKIVANO! Zvezda našla zamenu za Milojevića, on je prvi kandidat za klupu crveno-belih?
FUDBALSKI klub Crvena zvezda mogao bi uskoro da krene u potragu za novim trenerom, a rešenje se nalazi u njegovom dvorištu.
17. 10. 2025. u 15:55
KO JE OVO MOGAO DA OČEKUJE!? Vlahović pred transferom karijere
FUDBALSKI reprezentativac Srbije Dušan Vlahović mogao bi da ostvari transfer karijere.
16. 10. 2025. u 20:10
Komentari (0)