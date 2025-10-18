BRANISLAV JOVANOVIĆ: Nema napretka kod Napretka

* Bivši fudbaler Partizana, prognozira parove Superlige Srbije

MOJ TIP

subota,

OFK BEOGRAD – NAPREDAK 1

Javor – Radnik 1

VOJVODINA – RADNIČKI KG 0-2

TSC – Partizan 2

nedelja,

Čukarički – Novi Pazar 1

Mladost – Železničar 0-2

Crvena zvezda – IMT 1-1&3+

Spartak – Radnički Niš 1

Napredak je poslednji, ima četiri vezana poraza, sistem u Kruševcu se urušio. Ne verujem da će biti nešto bolje protiv OFK Beograda, uveren sam u jedinicu na „romantičare“.

I Vojvodina i Radnički Kragujevac su izgubili u prošlom kolu. U međusobnom duelu igraće čvrsto i disciplinovano, predlažem 0-2 gola.