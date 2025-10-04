PETAR PUAČA: Izdržaće Kremoneze

O teškom gostovanje svog bivšeg kluba

MOJ TIP

SUBOTA,

LACIO – TORINO 1

Parma – Leće GG&3+

Inter – Kremoneze X, 0-2

ATALANTA – KOMO 1

NEDELjA,

Udineze – Kaljari 2-3

Bolonja – Piza 1

Fiorentina – Roma 2-4

Napoli – Đenova 1

Juventus – Milan X2

Kremoneze je posle pet kola bez poraza. Navijam iz sveg srca da moj bivši klub odoli i u Milanu protiv Intera i nadam se novom podvigu.

Laciju je kao melem legla pobeda u Đenovi i očekujem njegov dalji napredak na tabeli i posle duela sa Torinom na „Olimpiku“.