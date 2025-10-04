Tip Asova

PETAR PUAČA: Izdržaće Kremoneze

Žarko Urošević

04. 10. 2025. u 08:45

O teškom gostovanje svog bivšeg kluba

ПЕТАР ПУАЧА: Издржаће Кремонезе

Tanjug/AP

MOJ TIP

SUBOTA, 

LACIO – TORINO   1

Parma – Leće GG&3+

Inter – Kremoneze X, 0-2  

ATALANTA – KOMO  1

NEDELjA, 

Udineze – Kaljari 2-3

Bolonja – Piza   1

Fiorentina – Roma 2-4

Napoli – Đenova  1

Juventus – Milan X2

Kremoneze je posle pet kola bez poraza. Navijam iz sveg srca da moj bivši klub odoli i u Milanu protiv Intera i nadam se novom podvigu.

Laciju je kao melem legla pobeda u Đenovi i očekujem njegov dalji napredak na tabeli i posle duela sa Torinom na „Olimpiku“.  

