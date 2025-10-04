PETAR PUAČA: Izdržaće Kremoneze
O teškom gostovanje svog bivšeg kluba
MOJ TIP
SUBOTA,
LACIO – TORINO 1
Parma – Leće GG&3+
Inter – Kremoneze X, 0-2
ATALANTA – KOMO 1
NEDELjA,
Udineze – Kaljari 2-3
Bolonja – Piza 1
Fiorentina – Roma 2-4
Napoli – Đenova 1
Juventus – Milan X2
Kremoneze je posle pet kola bez poraza. Navijam iz sveg srca da moj bivši klub odoli i u Milanu protiv Intera i nadam se novom podvigu.
Laciju je kao melem legla pobeda u Đenovi i očekujem njegov dalji napredak na tabeli i posle duela sa Torinom na „Olimpiku“.
