DEONICA PUTA PRIJEPOLJE-JABUKA: Od 24. do 27. novembra zatvorena za saobraćaj
PUT Prijepolje - Jabuka od Kijanovića česme do skretanja za naseljeno mesto Jabuka od 24. do 27. novembra u periodu od 8.00 do 16.00 sati biće potpuno obustavljen za saobraćaj zbog izvođenja radova na ugradnji prvog sloja asfalta u punoj širini kolovoza.
Za vreme trajanja obustave, putnička vozila moći će da koriste alternativni pravac Kolovrat – Seljašnica - Jabuka, odnosno stari put za Pljevlja, potvrđeno je za RINU u opštini Prijepolje.
Na deonici na kojoj se izvode radovi biće postavljena privremena saobraćajna signalizacija, dok će regulisanje saobraćaja obavljati radnici na terenu.
Iz Opštine Prijepolje apeluju na sve učesnike u saobraćaju da blagovremeno planiraju putovanja, prilagode se privremenom režimu saobraćaja i poštuju postavljenu signalizaciju.
Radovi na ovoj deonici deo su rehabilitacije državnog puta prema Jabuci i granici sa Crnom Gorom, a nadležni mole građane za razumevanje i strpljenje tokom njihovog izvođenja.
(Tanjug)
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