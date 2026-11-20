VEŽBALA sam, tačnije, više od tri meseca sam se uz pomoć trenera Stevana Grujića iz Paraćina spremala za ovo takmičenje.

Foto Privatna arhiva

I zaista sam ponosna jer sam sigurna da iako je u pitanju bronzana medalja, da je to prvo priznanje koje je sa međunarodnog takmičenja frizera pripalo nekom iz Toplice.

Ovim rečima Marjana Spasić (43), frizerka iz Blaca, priča za "Novosti" kako se oseća posle osvojenog trećeg mesta u izuzetno jakoj konkurenciji na Međunarodnom festivalu frizera, šminke, noktiju i bodi-arta održanom proteklog vikenda na Malti.

Foto Privatna arhiva

I dok ističe da je na ovom takmičnju reprezentacija Srbije ostvarila značajan uspeh, Marjana pojašnjava da je treće mesto osvojila u disciplini bridal tj. pravljenja svečanih frizura za venčanje za koju joj je kaže, trebalo 45 minuta.

- Ovo mesto mi posebno znači ako se uzme u obzir da je ovo moj debitantski nastup na tako prestižnom takmičenju. Zato sam prezadovoljna plasmanom, a posle ovoga nastavljam sa takmičenjima i već od danas počinjem sa pripemama za sledeće veliko takmičenje u Splitu koje će se održati u februaru naredne godine - kaže Marjana.