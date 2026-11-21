Rafa Nadal ulazi u upravu Real Madrida!
Jedan od najvećih sportista svih vremena dobija novu ulogu u svetu sporta! Rafael Nadal, legendarni španski teniser i veliki navijač Real Madrida, predložen je za novog člana Upravnog odbora kraljevskog kluba.
Ovu odluku doneo je Upravni odbor na čelu sa Florentinom Perezom, koji je nakon pobede na predsedničkim izborima u junu nastavio da vodi madridskog giganta. Nadalovo imenovanje trebalo bi da bude potvrđeno na skupštini predstavnika članova kluba.
Nije nikakva tajna da je jedan od najvećih tenisera u istoriji veliki zaljubljenik u Real Madrid. Često je viđan na tribinama "Santijago Bernabeua", a još 2011. godine dobio je status počasnog člana kluba.
Iz Reala su posebno istakli Nadalove sportske i ljudske kvalitete, naglašavajući njegov talenat, posvećenost, skromnost, poštovanje prema rivalima i spremnost da uvek pruži maksimum. Upravo te vrednosti, prema oceni madridskog kluba, predstavljaju važan deo identiteta Reala.
Pored ove teme, na skupštini će biti predstavljeni i finansijski rezultati kluba za sezonu 2025/26. Real Madrid je ostvario prihode od čak 1,22 milijarde evra, dok je poslovnu godinu završio sa neto dobiti od 26,3 miliona evra.
Tako bi legendarni Rafael Nadal mogao da započne novo poglavlje u svojoj sportskoj karijeri, ovoga puta daleko od teniskog terena, ali u klubu za koji navija od detinjstva.
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