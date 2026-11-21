STIGLE NAJNOVIJE INFORMACIJE O NAPADNUTOM RUSKOM BRODU: Otkriveno u kakvom je stanju posada!
RUSKOM teretnom brodu koji je 21. novembra napadnut bespilotnom letelicom u međunarodnim vodama Finskog zaliva približio se ruski spasilački brod, saopštio je gubernator Lenjingradske oblasti Aleksandar Drozdenko.
-Ruskom teretnom brodu, koji je 21. novembra 2026. godine napadnut bespilotnom letelicom u međunarodnim vodama Finskog zaliva, prišao je ruski spasilački brod, napisao je Drozdenko na platformi Maks.
Prema njegovim rečima, situacija na brodu je pod kontrolom i nema potrebe za evakuacijom posade.
-Posada broda obavlja neophodne radove i planira da nastavi plovidbu predviđenom rutom, dodao je gubernator.
Napad se dogodio na udaljenosti od tri nautičke milje od ruske granice, dok je teretni brod plovio ka Kalinjingradu.
Gubernator Kalinjingradske oblasti Aleksej Besprozvanih izjavio je da nema opasnosti po snabdevanje regiona i da lično prati situaciju.
Prema saopštenju ruske strane, snage protivvazdušne odbrane su od početka noći oborile 80 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad Lenjingradske oblasti.
(sputnikportal.rs)
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