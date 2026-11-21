LIDER opozicije Aleksandar Vučić poručio je da neće odustati od borbe za svakog građanina i za Srbiju , ocenivši da u uspostavljenoj "demokratiji" trenutno izgleda nema mesta za one koji drugačije misle, ali da će pobeda doći brže nego što politički protivnici očekuju.

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- Doneli smo demokratiju u kojoj, izgleda, nema mesta za Srbiju koja drugačije misli. Ali nećemo odustati! Borićemo se za svakog čoveka, i za Srbiju! I pobedićemo brže nego što očekuju! - piše u bjavi lidera opozicije Aleksandra Vučića na Instagramu.

- Narodna skupština je mesto za narodne predstavnike, mesto za narodni glas. Borio sam se prethodne nedelje da se čuje glas naroda. Neki drugi su se borili za sebe, za svoje funkcije, za svoje limuzine, za svoje veće plate, dok su ih nama oduzimali.

Nastavićemo da se borimo za narod. Nastavićemo da se borimo protiv onih koji su spolja dobili ogromnu podršku da Srbiju sruše.

I borićemo se dok dišemo.

Vi, građani, da se malo nasmejete. Pogledajte danas njihove biltene, službene glasnike tajkunske vlasti u kojima kažu: „Možda je jedan predstavnik, pa makar Albanac, mogao da bude predsed... potpredsednik Skupštine.“

E, takvu smo demokratiju dobili. A onih 103 poslanika koji predstavljaju Srbiju koja drugačije misli, koja želi da Srbija pobeđuje, a ne samo jedna grupa ljudi, oni ne moraju da budu predstavljeni.

Bićete predstavljeni u ovom narodnom domu. Borićemo se, narode, za vas i pobedićemo, kao što rekoh, brže nego što oni očekuju.

Živela Srbija! - rekao je Vučić.