PITANJE ZA MINISTARKU AUSTRIJE: Zašto podržavate srpske studente, dok vaše bije policija
„MINISTARSTVO spoljnih poslova nije nadležno za sprovođenje prava na okupljanje niti za procenu konkretnih policijskih intervencija“, odgovorio je redakciji Srpskog Ugla Simon Kern, saradnik austrijske ministarke spoljnih poslova Beate Majnl-Rajzinger.
- Pitali smo je za stav o policijskoj intervenciji prema studentima ispred Univerziteta u Beču. Ministarka je prošle godine u istom gradu lično dočekala studente maratonce iz Srbije i govorila im o demokratiji i vladavini prava. Njena podrška tada nije čekala odgovor nadležne države i ministarstva, a na pitanje o protestu austrijskih studenata dobili smo odgovor kako nije nadležna
Majnl-Rajzinger je 30. aprila 2025. pozdravila studente iz Srbije koji su preko Beča išli ka Briselu. Poručila im je da je ono što žele u skladu s onim što želi Evropska unija, a kasnije je i pred austrijskim parlamentom govorila o pravu na okupljanje u Srbiji. Reč je bila o jasnom političkom stavu šefice diplomatije o događajima u drugoj državi.
Jedanaestog novembra ove godine austrijski studenti su blokirali ulaz u glavnu zgradu Univerziteta u Beču. Protestovali su, između ostalog, zbog smanjenja sredstava za obrazovanje i militarizacije. Policija je razbila skup, a austrijski portal „Majn Bercirk“, pozivajući se na policiju, izvestio je da je 17 osoba privedeno. Srpski Ugao upitao je ministarku kako ocenjuje intervenciju i važe li načela koja je isticala povodom Srbije jednako i u Austriji.
Odgovorio nam je njen saradnik Simon Kern i napisao da ne mogu da pruže informacije o merama koje su prethodile intervenciji „ili o tome da li su te mere bile srazmerne“. Redakciju je uputio Saveznom ministarstvu unutrašnjih poslova, čije službe, kako je naveo, mogu da razmotre pitanja o policijskom postupanju.
Od Ministarstva unutrašnjih poslova mogu se tražiti podaci o akciji. Od ministarke koja je javno podržala studente iz Srbije tražili smo njen stav o studentima u Beču. Odgovor na to pitanje nismo dobili - navodi "Srpski ugao".
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