„MINISTARSTVO spoljnih poslova nije nadležno za sprovođenje prava na okupljanje niti za procenu konkretnih policijskih intervencija“, odgovorio je redakciji Srpskog Ugla Simon Kern, saradnik austrijske ministarke spoljnih poslova Beate Majnl-Rajzinger.

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- Pitali smo je za stav o policijskoj intervenciji prema studentima ispred Univerziteta u Beču. Ministarka je prošle godine u istom gradu lično dočekala studente maratonce iz Srbije i govorila im o demokratiji i vladavini prava. Njena podrška tada nije čekala odgovor nadležne države i ministarstva, a na pitanje o protestu austrijskih studenata dobili smo odgovor kako nije nadležna

Majnl-Rajzinger je 30. aprila 2025. pozdravila studente iz Srbije koji su preko Beča išli ka Briselu. Poručila im je da je ono što žele u skladu s onim što želi Evropska unija, a kasnije je i pred austrijskim parlamentom govorila o pravu na okupljanje u Srbiji. Reč je bila o jasnom političkom stavu šefice diplomatije o događajima u drugoj državi.

Jedanaestog novembra ove godine austrijski studenti su blokirali ulaz u glavnu zgradu Univerziteta u Beču. Protestovali su, između ostalog, zbog smanjenja sredstava za obrazovanje i militarizacije. Policija je razbila skup, a austrijski portal „Majn Bercirk“, pozivajući se na policiju, izvestio je da je 17 osoba privedeno. Srpski Ugao upitao je ministarku kako ocenjuje intervenciju i važe li načela koja je isticala povodom Srbije jednako i u Austriji.

Odgovorio nam je njen saradnik Simon Kern i napisao da ne mogu da pruže informacije o merama koje su prethodile intervenciji „ili o tome da li su te mere bile srazmerne“. Redakciju je uputio Saveznom ministarstvu unutrašnjih poslova, čije službe, kako je naveo, mogu da razmotre pitanja o policijskom postupanju.

Od Ministarstva unutrašnjih poslova mogu se tražiti podaci o akciji. Od ministarke koja je javno podržala studente iz Srbije tražili smo njen stav o studentima u Beču. Odgovor na to pitanje nismo dobili - navodi "Srpski ugao".