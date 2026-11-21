U SRBIJI će danas biti malo do umereno oblačno, dok se od sredine dana u centralnim, južnim i severoistočnim predelima očekuje promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima uz mogućnost grmljavine, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

Vetar će biti u skretanju na severozapadni, a na severu, zapadu i istoku zemlje posle podne povremeno umeren do jak.

Uveče će vetar oslabiti i ponovo skrenuti na južni i jugoistočni pravac.

Najviša dnevna temperatura kretaće se od 12 do 18 stepeni Celzijusa.

U nedelju jutro hladno, ponegde prizemni mraz, a tokom dana umereno oblačno.

Pre podne na severozapadu Srbije jače naoblačenje sa kišom, koje će se posle podne i uveče proširiti i na ostale delove Srbije.

Vetar slab i umeren, u planinskim predelima i jak, južnih pravaca, krajem dana na severu Vojvodine u skretanju na severoistočni pravac.

Najniža temperatura od 1 do 5 °S, a najviša dnevna od 12 do 16 °S.