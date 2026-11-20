NEMAC potvrdio dominaciju.

FOTO: Tanjug/AP/Luca Bruno

Aleksandar Zverev igra sjajno ove sezone, to potvrđuje i na Završnom mastersu. Prošao je u polufinale, ali to je uradio na impresivan načina.

Naime, on je do sad izgubio ukupno 26 gemova. To je najmanji broj izgubljenih gemova u grpunoj fazi tokom njegovih devet nastupa na ovom turniru, čime je nadmašio svoj prethodni rekord od 27 izgubljenih gemova.

Takođe, najbolji na svetu je prvi put prošao grupnu fazu bez poraza, tačnije sa učikom 3-0. On je savladao Bena Šeltona, Artura Fisa i Rafael Hodara.

26 - Alexander Zverev has conceded 26 games at this year's ATP Finals - it is Zverev's fewest in the RR in nine appearances at the event, surpassing his 27 conceded in 2024. It is the only other time Zverev has gone 3-0 in the RR at the event. Breeze. #NittoATPFinals | @atptour https://t.co/W0ZyFgvqIa — OptaAce (@OptaAce) November 19, 2026

Podsetimo, Aleksandar Zverev je dva puta osvajao Završni masters. Uradio je to 2018. i 2021. godine.

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