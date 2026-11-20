Zverev gazi u Torinu: Nemac je ovo uradio prvi put u karijeri!
NEMAC potvrdio dominaciju.
Aleksandar Zverev igra sjajno ove sezone, to potvrđuje i na Završnom mastersu. Prošao je u polufinale, ali to je uradio na impresivan načina.
Naime, on je do sad izgubio ukupno 26 gemova. To je najmanji broj izgubljenih gemova u grpunoj fazi tokom njegovih devet nastupa na ovom turniru, čime je nadmašio svoj prethodni rekord od 27 izgubljenih gemova.
Takođe, najbolji na svetu je prvi put prošao grupnu fazu bez poraza, tačnije sa učikom 3-0. On je savladao Bena Šeltona, Artura Fisa i Rafael Hodara.
Podsetimo, Aleksandar Zverev je dva puta osvajao Završni masters. Uradio je to 2018. i 2021. godine.
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