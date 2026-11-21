ADVOKAT Edvin S. Prelić, branilac gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića, izneo je niz primedbi na postupanje javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu Mirka Despotovića, koji je podigao optužni predlog protiv njegovog klijenta. Prelić tvrdi da je tokom istrage bilo brojnih propusta, da nisu ispitani svi ključni svedoci, kao i da su Šapiću povređena osnovna procesna prava.

Foto: Tanjug/Grad Beograd

- U svojoj dugogodišnjoj advokatskoj praksi još nisam čuo da je podignut optužni predlog, a da nije ispitan ključni svedok – naveo je Prelić.

On tvrdi da tužilac Despotović nije ispitao osobu koja se tokom čitavog incidenta nalazila na svega dva metra od učesnika, iako se njeno prisustvo, kako ističe, jasno vidi na video-snimcima kojima je tužilaštvo raspolagalo od početka postupka.

- To je nedopustivo, posebno ako se ima u vidu činjenica da je drugi svedok koji je posmatrao predmetni događaj pred ovim tužiocem jasno izjavila da Aleksandar Šapić nije udario Tatjanu Mićić - istakao je advokat.

Prelić je u svom obraćanju javnosti izneo i primedbe na postupanje tužilaštva neposredno nakon incidenta. Kako tvrdi, Despotović je još iste večeri naložio policiji da pronađe Tatjanu Mićić, odbornicu pokreta Kreni-Promeni, iako se ona sama nije pojavila u policijskoj stanici ni te, ni naredne večeri.

- Prvi put je lično došla da prijavi incident tek nakon više od 40 sati od spornog događaja – naveo je Prelić.

Prema njegovim rečima, tužilac je ignorisao i prve preglede koje je Mićić obavila u Urgentnom centru, a iz kojih, kako tvrdi, proizlazi da nije bilo teških telesnih povreda.

- Tatjani Mićić se nakon toga gubi svaki trag, čak ne ide dalje na preglede na koje je iste večeri upućena od strane dežurnih lekara sa Urgentnog centra, već isključuje svoje telefone, a na dolazak policije na kućnu adresu ne otvara vrata, već ih potpuno ignoriše. Sve to stoji u zvaničnom policijskom izveštaju, a isto nije sporila ni Tatjana Mićić – tvrdi advokat.

Sa druge strane, Prelić navodi da je Šapić dobrovoljno otišao u policiju, gde je zatražio testiranje na alkohol i narkotike, a da su svi rezultati bili negativni. Nakon toga je, prema njegovim rečima, po preporuci lekara vozilom Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar.

- Pregledan je od strane dežurnih lekara, a sve u prisustvu policijskih službenika, nakon čega se u pratnji policijskih službenika vraća u policijsku stanicu i u njoj ostaje do ranih jutarnjih časova – naveo je Prelić.

Advokat se osvrnuo i na činjenicu da je krivičnu prijavu dan nakon incidenta podnela politička organizacija Kreni-Promeni, a ne Tatjana Mićić lično. Prijavu je, kako navodi, potpisao predsednik te organizacije Savo Manojlović.

"Tužilac radio po diktatu 'Kreni-promeni'"

Posebno oštre optužbe Prelić je izneo na račun odnosa postupajućeg tužioca sa predstavnicima Kreni-Promeni. On tvrdi da su Savo Manojlović i njegova organizacija od početka vršili pritisak na tužioca, preteći da će njegove fotografije lepiti po gradu i da će mu dolaziti na kućnu adresu ukoliko ne postupi u skladu sa njihovim zahtevima.

- Nakon toga postupajući javni tužilac Mirko Despotović počinje jasno da radi po diktatu te političke organizacije i njihovog predsednika i sa još većom upornošću nastavlja da krši svoja ovlašćenja i standardne zakonske procedure - naveo je Prelić.

On je istakao da je, prema njegovim tvrdnjama, tužilac postupao upravo u rokovima koje je prethodno najavljivao Savo Manojlović.

- Sve što bi Savo Manojlović prvo najavio, on je kasnije sprovodio u delo. Prvo je u roku od 48 sati koji mu je ovaj politički pokret odredio, dana 2. oktobra saslušao Aleksandra Šapića u svojstvu osumnjičenog i ispitao Tatjanu Mićić kao svedoka-oštećenu - tvrdi advokat.

Prelić navodi da je nakon toga usledila pauza od skoro mesec i po dana, pa je Ilija Mićić ispitan tek 13. novembra, u svojstvu svedoka-oštećenog.

- Iako je već tada Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu imalo snimak na kome se jasno može videti da Ilija Mićić zadaje udarce Aleksandru Šapiću, kome su takođe i od strane sudskog veštaka konstatovane povrede - istakao je Prelić.

On tvrdi da je tužilac nakon toga naglo ubrzao postupak i 20. novembra podigao optužni predlog, bez ispitivanja ključnog svedoka.

- Nezabeležen slučaj u tužilačkoj praksi, kojim je u potpunosti urušio svoj kredibilitet - ocenio je advokat.

"Šapiću oduzeto pravo na odbranu"

Prelić je izneo i primedbe na način na koji je sprovedeno sudskomedicinsko veštačenje. Kako tvrdi, tužilac je naredbu o veštačenju doneo i postupak sproveo bez obaveštavanja Šapića i njegovog branioca.

- Da ne spominjem da je u tajnosti bez obaveštenja osumnjičenog i mene kao njegovog branioca doneo naredbu i sproveo postupak veštačenja, a zatim mi dao rok od osam dana za primedbe, i to usmeno na hodniku zgrade tužilaštva - naveo je Prelić.

On tvrdi da mu medicinska dokumentacija i snimci nisu predati istovremeno, već da je dokumentaciju koja se odnosi na Tatjanu Mićić dobio naknadno, čime mu je, kako smatra, onemogućeno da u predviđenom roku pripremi adekvatnu odbranu.

- Na taj način Aleksandru Šapiću je, suštinski zbog nedostatka vremena, oduzeto pravo da angažuje stručnog savetnika i napiše temeljne primedbe na sudskomedicinsko veštačenje - tvrdi advokat.

Prelić dodaje da tužilac nije prosledio njegove primedbe sudskom veštaku, već je podigao optužni predlog.

- Apsolutno ga ne interesuje da li će eventualno sudski veštak uvažiti primedbe koje smo dostavili na sudskomedicinsko veštačenje, na osnovu koga i podiže optužni predlog protiv Aleksandra Šapića - naveo je on.

Advokat je poručio da će konačnu odluku o optužnom predlogu doneti sud, ali je izrazio očekivanje da će tokom postupka biti izvedeni svi dokazi i temeljno razmotrene sve okolnosti.

- Kao građanin ove zemlje, ali i kao pravnik i advokat, čvrsto verujem u naš pravosudni sistem i nadam se da će na sudu biti izvedeni svi dokazi i činjenice temeljno i objektivno raspravljene i da ovakva nezakonita istraga sprovedena od strane Mirka Despotovića neće imati uticaja na postupak koji će sud sprovesti - poručio je Prelić.

Na kraju je pozvao medije da prate suđenje i da, kako je naveo, na osnovu dokaza izvedenih pred nadležnim sudom sami donesu zaključak o tome ko je govorio istinu.

- Pozivam medije da prate ceo sudski postupak i da se sami uvere kako je Mirko Despotović izvodio dokaze, sa koliko propusta, tendencioznosti i pristrasnosti, a zatim da na osnovu dokaza izvedenih pred nadležnim sudom i sami donesu zaključak ko je govorio istinu - zaključio je advokat.

Prelić je posebno naglasio da Šapić, kao i svaki drugi građanin, ima pravo na pretpostavku nevinosti.

- To pravo mora da postoji za svakoga, bez obzira da li je gradonačelnik, glumac, istoričar ili poslastičar - poručio je on.

Podsetimo, Lider pokreta Kreni-Promeni Savo Manojlović izjavio je za "Blic" da će se u ponedeljak nastaviti sednica Skupštine Beograda na kojoj će se razmatrati o razrešenju gradonačelnika Aleksandra Šapića nakon što je tužilaštvo podnelo optužni predlog protiv njega zbog nanošenja povreda Tatjani Mićić.

- Tužilaštvo je podnelo optužni predlog protiv Aleksandra Šapića zbog prebijanja Tatjane Mićić i zatražilo kaznu od najmanje tri godine zatvora. U ponedeljak se nastavlja sednica Skupštine grada Beograda na kojoj će se raspravljati o njegovom razrešenju - rekao je Manojlović.

Okrivljenom se stavlja na teret da je 28. septembra 2026. godine, oko 21.15 časova, u Ulici Partizanske avijacije na Novom Beogradu, nakon kraće rasprave, uhvatio oštećenu T. M. za desnu ruku i udario je pesnicom u lice. Oštećena je zadobila prelome nosne kosti i dela gornje vilice, kao i povrede vrata i desne ruke, koje su zajedno predstavljale tešku telesnu povredu.

U roku kraćem od dva meseca od događaja, tužilaštvo je ispitalo svedoke, pregledalo snimke video-nadžora, pribavilo medicinsku dokumentaciju i nalaz i mišljenje sudskog veštaka i podnelo optužni predlog. U zaštiti telesnog integriteta i bezbednosti građana, tužilaštvo primenjuje iste kriterijume prema svakom okrivljenom, bez obzira na funkciju koju obavlja.

(Blic)