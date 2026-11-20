JAVNA RASVETA: Održavanje ugovoreno za sumu od 7.065.948 dinara
POŽAREVAC - Gradska uprava Požarevca, u postupku javne nabavke, odabrala je izvođača za održavanje javne rasvete u Požarevcu, Kostolcu i 25 sela.
Vrednost radova ugovorena je za iznos od 7.065.948 dinara, sa uračunatim porezom. Građani kvarove treba da prijave predsedniku svoje mesne zajednice ili Gradskom uslužnom centru. Nakon izdavanja naloga, intervencija treba da usledi u roku do tri dana.
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