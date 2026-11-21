HOROR U BEOGRADU: Muškarac brutalno pretukao i silovao partnerku (46) u kući na Zvezdari
ŽENA (46) seksualno je napastvovana sinoć od strane partnera u kući na Zvezdari.
Prema nezvaničnim informacijama, ona je pretučena, i zadobila je krvarenje u mozgu.
Više detalja biće poznato nakon istrage.
(Kurir)
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