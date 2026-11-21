KADA napolju zahladi, lako je podići temperaturu na termostatu za još koji stepen. Ipak, podešavanje grejanja prema tome kada ste kod kuće, kada spavate i koliko dugo ste odsutni može da smanji potrošnju, a da vam u domu i dalje bude prijatno.

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Stručnjaci za grejanje objašnjavaju koje temperature mogu da posluže kao polazna tačka i zašto kod nekih toplotnih pumpi veliko snižavanje temperature može da poništi očekivanu uštedu.

Koja temperatura je dovoljna tokom dana?

Stručnjak za grejanje Stiv Klemente preporučuje da termostat tokom dana, dok ste kod kuće, podesite na 20 do 21 stepen. Taj raspon je mnogima dovoljno prijatan za boravak u domu. Što je veća razlika između unutrašnje i spoljne temperature, dom brže gubi toplotu, pa sistem troši više energije da održi zadatu temperaturu.

Na koliko podesiti grejanje noću?

Pred spavanje, prema Klementeovom savetu, temperaturu možete da spustite na oko 18 stepeni Celzijusa ako vam to prija. Dok ste pod pokrivačem, razlika će verovatno biti manje primetna, a mnogima za spavanje više odgovara malo svežija soba.

Šta kada niste kod kuće?

Kada ste na poslu ili putovanju, niža temperatura može da smanji potrošnju dok je dom prazan. Stručnjakinja za grejanje Kejtlin Batler kao okvirnu postavku tokom grejne sezone navodi oko 14,5 do 17 stepeni. Ako odlazite na duže, imajte u vidu koliko se vaš dom hladi i gde prolaze cevi. Potpuno gašenje grejanja ili prenisko podešavanje termostata tokom jakih mrazeva može dovesti do smrzavanja cevi i oštećenja.

Koliko se može uštedeti podešavanjem termostata?

Prema Klementeu, kod klasičnih sistema grejanja sa peći snižavanje temperature za oko 4 do 5,5 stepeni tokom najmanje osam sati dnevno može da smanji godišnje troškove grejanja do 10 odsto. Kolika će ušteda zaista biti zavisi od sistema grejanja, spoljne temperature i toga koliko dobro dom zadržava toplotu.

Programabilni termostat može da olakša podešavanje grejanja prema vašoj rutini. Možete, recimo, da ga podesite da uveče automatski snizi temperaturu i da je ponovo podigne pre nego što ustanete.

Kada niža temperatura ne donosi uštedu?

Neke toplotne pumpe uključuju pomoćni električni grejač kada treba brzo da podignu temperaturu u domu. Ako termostat prvo podesite znatno niže, a zatim naglo vratite na višu temperaturu, pomoćni grejač može da potroši dovoljno energije da poništi uštedu. Kod takvih sistema obično su pogodnije manje i postepene promene temperature.

Na račun utiče i stanje sistema grejanja. Pre hladnijih dana Batler savetuje da očistite ili zamenite filtere ako ih vaš sistem ima, proverite da li su ventilacioni otvori slobodni i uklonite lišće i druge nečistoće oko spoljne jedinice.

Važnu ulogu ima i izolacija. Ako toplota izlazi kroz prozore i vrata koja loše dihtuju ili kroz slabo izolovane zidove, grejanje će morati duže da radi da bi u domu održalo prijatnu temperaturu.

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