RUSKI PROJEKTIL SE ZAKUCAO BLIZU POLIGONA ZA VOJNU VEŽBU: Panika u Poljskoj, krstareća raketa X-101 napravila pometnju
DVE ruske rakete i bespilotna letelica za koju se sumnja da je dron pali su u petak na teritoriju Poljske, a premijer te zemlje Donald Tusk ocenio je da je reč o mogućoj provokaciji tempiranoj tako da se poklopi sa evropskim vojnim vežbama u Poljskoj, koje se održavaju u okviru priprema za eventualnu posleratnu misiju u Ukrajini.
Incidenti su se dogodili u vreme kada je Rusija izvela veliki noćni napad na susednu Ukrajinu. Ovaj razvoj događaja dodatno je zaoštrio odnose između Evrope i Moskve, u trenutku kada Sjedinjene Američke Države nastoje da ubrzaju pregovore o okončanju rata, koje posreduju, a koji je počeo sveobuhvatnom ruskom invazijom na Ukrajinu pre gotovo pet godina, prenosi Asošijeted pres.
Poljski premijer Donald Tusk izjavio je da izgleda da je „reč o namernoj provokaciji“ Rusije.
Moskva se do objavljivanja izveštaja nije oglasila povodom pada raketa i drona, niti povodom vojnih vežbi koje su održane u petak.
Prema navodima zvaničnika, jedna ruska raketa pala je na oko 35 kilometara od mesta na kojem su se održavale vojne vežbe. Krstareća raketa H-101 pala je približno 50 kilometara od granice sa Ukrajinom, dok je letelica za koju se veruje da je bespilotna letelica na mlazni pogon pala oko 30 kilometara od ukrajinske granice.
Za sada nema izveštaja o povređenima niti o materijalnoj šteti.
BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje
Preporučujemo
UPAD IZ ODESE U MOLDAVIJU: Rusi nemaju milosti, teritorija opet ugrožena
20. 11. 2026. u 21:26
CRNI DAN ZA UKRAJINCE POD HARKOVOM: Rusi ubili narednika specijalnih snaga
20. 11. 2026. u 18:33
BRZINA I EFIKASNOST "SOKOLA" Ruski dronovi presretači u lovu na ukrajinske "ptice"
20. 11. 2026. u 16:25
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"To mora da je Albanac - uvek prilazi s leđa!" (VIDEO)
BELGIJSKI premijer se nije ni okrenuo, već je odmah prokomentarisao situaciju.
20. 11. 2026. u 16:21 >> 16:30
Komentari (0)