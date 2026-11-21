DVE ruske rakete i bespilotna letelica za koju se sumnja da je dron pali su u petak na teritoriju Poljske, a premijer te zemlje Donald Tusk ocenio je da je reč o mogućoj provokaciji tempiranoj tako da se poklopi sa evropskim vojnim vežbama u Poljskoj, koje se održavaju u okviru priprema za eventualnu posleratnu misiju u Ukrajini.

Foto: AI generated/ChatGPT

Incidenti su se dogodili u vreme kada je Rusija izvela veliki noćni napad na susednu Ukrajinu. Ovaj razvoj događaja dodatno je zaoštrio odnose između Evrope i Moskve, u trenutku kada Sjedinjene Američke Države nastoje da ubrzaju pregovore o okončanju rata, koje posreduju, a koji je počeo sveobuhvatnom ruskom invazijom na Ukrajinu pre gotovo pet godina, prenosi Asošijeted pres.

Poljski premijer Donald Tusk izjavio je da izgleda da je „reč o namernoj provokaciji“ Rusije.

Moskva se do objavljivanja izveštaja nije oglasila povodom pada raketa i drona, niti povodom vojnih vežbi koje su održane u petak.

Prema navodima zvaničnika, jedna ruska raketa pala je na oko 35 kilometara od mesta na kojem su se održavale vojne vežbe. Krstareća raketa H-101 pala je približno 50 kilometara od granice sa Ukrajinom, dok je letelica za koju se veruje da je bespilotna letelica na mlazni pogon pala oko 30 kilometara od ukrajinske granice.

Za sada nema izveštaja o povređenima niti o materijalnoj šteti.

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