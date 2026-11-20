Legendarni španski as uživa u "penziji".

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Proslavljeni bivši teniser Rafael Nadal je 2024. godine završio blistavu karijeru. Mnogi ga vide u budućnosti kao naslednika Florentina Pereza kao lidera Real Madrida, a on je u ekskluzivnom intervjuu za katalonski "Sport" nagovestio da će ostati u 2belom sportu".

Neprevaziđeni "kralj šljake" da mu je uloga selektora Dejvis kup reprezentacije Španije bliža od posla trenera koji će ići sa igračima na turneje.

Razlika se vidi, kako je objasnio, u tome koliko bi vremena provodio na putu. U ovom trenutku, međutim, teško može da zamisli sebe u bilo kojoj od te dve uloge.

- Teško mi je da to zamislim u ovom trenutku. Od te dve uloge bliža mi je ona selektorska, iz prostog razloga – zbog putovanja. Ceo život sam proveo na putu, imam malu decu, a i sada imam dovoljno obaveza zbog kojih moram da putujem - rekao je Nadal.

"Rafa" je i dalje prisutan na svojoj akademiji, gde daje savete talentima i uvek im je na raspolaganju. Obaveza da iz godine u godinu provodi nedelje na putu, trenutno mu ne odgovara.

- Da se obavežem da ću putovati osam, deset ili petnaest nedelja godišnje? Danas mi to deluje nemoguće. A šta će biti u budućnosti, ne mogu da ti kažem. Uvek sam oprezan kad govorim o tome šta će biti, jer to prosto ne znam. Trenutno mi je teško da zamislim da prihvatim posao koji bi tražio da mu se toliko posvetim. - zaključio je Nadal.

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