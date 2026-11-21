Zanimljivo veče u Evroligi obeležili su Partizan i Crvena zvezda, koji su do velikih pobeda stigli posle produžetka. Crno-beli su pred svojim navijačima savladali Bešiktaš, dok su crveno-beli napravili veliki podvig u gostima protiv Barselone.

FOTO: Bane T. Stojanovic/ATA Images

Uspehe večitih rivala u studiju TV Arena Sport komentarisao je poznati trener i stručni konsultant Vlade Đurović. Posebnu pažnju posvetio je trijumfu Zvezde, ističući karakter i borbenost ekipe, ali i činjenicu da je do pobede stigla uprkos slabijim partijama pojedinih igrača.

– Zvezda je pokazala karakter, ponos, srce. Dobijena je utakmica u kojoj je Džons odigrao najslabije, a neki drugi su dali malo. Ipak, Zvezda je izgledala potpuno drugačije nego na prethodne dve utakmice. Moraš da imaš i malo sreće. U svakom slučaju, bilo je manje grešaka, više asistencija i manje skokova – rekao je Đurović.

Iskusni stručnjak nije bio zadovoljan ni pažnjom koja je nakon utakmica bila posvećena Partizanu, smatrajući da je Zvezdin trijumf u Barseloni imao veću težinu.

– Dobijena je utakmica koju moramo da ocenimo kao veću od ove Partizanove. Vidim da su ovde svi zadovoljni, i novinari koji postavljaju pitanja, ali objektivno, produžetak Partizana nije toliki uspeh da o tome pričamo tri sata na konferenciji za štampu. Ako je ovde bio produžetak, šta će tek biti u Istanbulu? Rekao sam da je pobedu Zvezde malo ko očekivao. Dobili su, ali se pravi atmosfera kao da to nije ništa – poručio je Đurović.

Potom se ponovo osvrnuo na igru crveno-belih, posebno pohvalivši Tajsona Kartera, koji je odigrao utakmicu karijere, ali i istakao doprinos pojedinih saigrača.

– Hajde da kažemo još nešto o Zvezdi. Mene je Batler iznenadio, dao je 10 poena za kratko vreme, a onda je u završnici, kada je Zvezda trebalo da dobije utakmicu u regularnom delu, dodao loptu Koloku, koji ju je izgubio, pa smo otišli u produžetak. Zatim imamo situaciju kada je bilo dva razlike, on dribla loptu, ima igrača ispred sebe i gubi je, a rivali postižu trojku. To ne sme da mu se dešava.

– Vajler-Beb igra zato što je Džons odigrao jednu od svojih slabijih utakmica. Napravio je dosta grešaka, ali je Zvezda ipak pobedila. Kako? Davidovac je odigrao rolu za deset. Dao je osam poena, imao skokove, a Koloko je blokadom rešio mnogo toga. Zvezda je imala i malo sreće, protivnici su četiri puta izbacili loptu u aut, Robinson je izgubio pet lopti. Para je odigrao jednu od najboljih utakmica, pa napravio faul i tehničke. Nisam pomenuo Kartera, koji je postavio rekord karijere sa 31 poenom za 29 minuta. Zvezda je slobodna bacanja šutirala 90 odsto i postavila ekipni rekord. Ovom pobedom došla je u situaciju da trijumfima kod kuće, a potom i protiv Pariza, uđe u vrh tabele – istakao je Đurović.

Na kraju je govorio i o narednom izazovu crveno-belih, duelu sa Virtusom iz Bolonje, za koji smatra da neće biti nimalo jednostavan.

– Prvi naredni meč je Bolonja. Sada ljudi misle da će biti lako, ali Bolonja je izgubila dobijenu utakmicu protiv Valensije. Očekujem da će publika u utorak ispuniti dvoranu, jer treba da ih nagradi za donošenje ova četiri boda u Beograd protiv četiri renomirane ekipe – zaključio je Đurović.