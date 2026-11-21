Rijera nije u potpunosti zadovoljan posle nove pobede Zvezde: "Tada dolazite u problem"
Zadovoljan sam igrom u prvoj i drugoj zoni, ali fudbal je igra u kojoj morate da postignete golm ističe Španac.
Fudbaleri Crvene zvezde savladali su na Marakani Radnik iz Surdulice, u utakmici 16. kola Superlige Srbije rezultatom 2:0 (0:0).
Golove za šampiona Srbije postigli su Osman Bukari u 58. minutu i Mirko Ivanić u nadoknadi drugog poluvremena, dok prethodno, u završnici prvog dela, crnogorski internacionalac promašio jedanaesterac.
Posle meča javnosti se obratio strateg crveno-belih Albert Rijera.
- Zadovoljan sam igrom u prvoj i drugoj zoni, ali fudbal je igra u kojoj morate da postignete gol. Imali smo mnogo prilika, ali nismo uspeli da ih iskoristimo. Kada stvarate veliki broj šansi, a ne postižete golove, onda dolazite u problem - poručio je Španac i dodao:
- Nedostaje nam nekoliko ključnih igrača koji bi nam doneli više kvalitetnih dodavanja u poslednjoj trećini terena, kao i više završnih pasova. To je to.
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