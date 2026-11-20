Medevevu pripala teniska verzija "hladnog rata": Rus preko Amerikanca stigao do polufinala Završnog turnira
Danil Medvedev izborio je plasman u polufinale Završnog mastersa u Torinu, pošto je u odlučujućem meču grupne faze bio bolji od Amerikanca Frensisa Tijafoa rezultatom 2:0 (6:3, 6:4).
Ruski teniser je do pobede stigao posle nešto manje od sat i po igre, čime je obezbedio nastavak takmičenja među četiri najbolja igrača.
Ovaj susret imao je poseban značaj, s obzirom na to da je direktno odlučivao o drugom putniku iz grupe „Ivan Lendl“.
Prvo mesto je ranije osigurao Karlos Alkaraz.
Tijafo je prvi zapretio i već pri rezultatu 2:2 imao dve prilike za brejk, ali nije uspeo da ih iskoristi. Medvedev je ubrzo preuzeo inicijativu, oduzeo servis rivalu i stečenu prednost sačuvao do kraja prvog seta.
U nastavku je viđena znatno izjednačenija borba, a teniseri su dugo čuvali svoje servis gemove. Prelomni trenutak dogodio se pri rezultatu 4:4, kada je Medvedev pojačao pritisak, stigao do nekoliko prilika za brejk i četvrtu pretvorio u vođstvo.
Rus je zatim uspeo da preokrene i nezgodan servis gem u kojem je gubio sa 15:30, pa je bez dodatnih komplikacija priveo meč kraju.
Medvedeva sada očekuje veliki izazov u polufinalu, pošto će mu rival biti Aleksandar Zverev. Njihov duel zakazan je za subotu od 19.30 časova.
Prethodno će na teren izaći Karlos Alkaraz i Ben Šelton, koji će od 14.30 odlučivati o drugom finalisti.
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