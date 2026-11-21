PRVO OBRAĆANJE SA NOVE FUNKCIJE: Aleksandar Vučić danas u 10 časova uživo iz Skupštine Srbije - otkriva sve o najvažnijim državnim pitanjima
DANAS od 10 časova, prvi intervju Aleksandra Vučića iz Narodne skupštine Srbije.
Aleksandar Vučić danas od 10 časova gostuje na Informer TV, gde će dati prvi intervju iz prostorija Narodne skupštine, nakon što je preuzeo funkciju šefa poslaničke grupe "Srbija pobeđuje".
Vučić će govoriti o svim najvažnijim temama.
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