„SRAMOTA! NIJE MOGAO DA IZDRŽI NI MESEC DANA!“ Vučević osuo kritike na Dejana Vuka Stankovića zbog smene direktora Jovine gimnazije
LIDER Srpske napredne stranke Miloš Vučević žestoko je kritikovao ministra prosvete u tehničkom mandatu Dejana Vuka Stankovića koji je smenio direktora Jovine gimnazije Radivoja Stojkovića.
- Sramota! Sramota postojećeg ministra prosvete što je učestovao u smeni direktora Jovine gimnazije. A i SNS da razmisli ako Bog da i narod nam ponovo da poverenje da ne stavljamo više te kadrove koji uopšte nisu kadrovi ove politike. Nije mogao da izdrži mesec dana, da sačeka njihovu vladu - rekao je Vučević za TV Informer.
Govoreći o direktoru Jovine gimnazije, Vučević je rekao da je on bio simbol otpora blokadama škola.
- Mučenički uhapšen. I sad smo dočekali da ga ministar u ovoj vladi smeni. Izvinite, sram vas bilo - rekao je Vučević gostujući na Informer televiziji.
(TV Informer, Kurir)
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