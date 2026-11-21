LIDER Srpske napredne stranke Miloš Vučević žestoko je kritikovao ministra prosvete u tehničkom mandatu Dejana Vuka Stankovića koji je smenio direktora Jovine gimnazije Radivoja Stojkovića.

Foto: Printskrin Iks + FOTO TANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ

- Sramota! Sramota postojećeg ministra prosvete što je učestovao u smeni direktora Jovine gimnazije. A i SNS da razmisli ako Bog da i narod nam ponovo da poverenje da ne stavljamo više te kadrove koji uopšte nisu kadrovi ove politike. Nije mogao da izdrži mesec dana, da sačeka njihovu vladu - rekao je Vučević za TV Informer.

Govoreći o direktoru Jovine gimnazije, Vučević je rekao da je on bio simbol otpora blokadama škola.

- Mučenički uhapšen. I sad smo dočekali da ga ministar u ovoj vladi smeni. Izvinite, sram vas bilo - rekao je Vučević gostujući na Informer televiziji.

(TV Informer, Kurir)