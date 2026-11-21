U velikom delu utakmice osećali smo da nas ne poštuju sudije, ističe Španac.

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Košarkaši Crvene zvezde savladali su Barselonu sa 103:100 posle produžetka u „Palau Blaugrani“, ali se ni nakon završetka utakmice ne stišava nezadovoljstvo u redovima katalonskog tima. Đoel Para smatra da neko mora da reaguje zbog, kako tvrdi, nepoštovanja koje Barselona trpi.

Posebno je bio nezadovoljan odlukom da se u samoj završnici dosudi ometajući faul u korist njegovog tima, što je na kraju imalo presudan uticaj na ishod meča.

Španski košarkaš nije krio razočaranje ni posle meča, a posebno je istakao da ovo, prema njegovom mišljenju, nije prvi put da se njegova ekipa nalazi u sličnoj situaciji.

- Mislim da nešto mora da se preduzme. Kao što sam rekao na terenu, na kraju nas ne poštuju. Neko mora nešto da uradi, bilo da je to klub, igrači ili uprava, ali neko mora da reaguje. Ponoviću, ovo nije prvi put da nam se ovo dešava. U velikom delu utakmice osećali smo da nas ne poštuju sudije - rekao je Para, prenoi "Eurohoops".

Ipak, košarkaš Barselone nije svu odgovornost za poraz prebacio na arbitre. Priznao je da je njegova ekipa u poslednjoj četvrtini podbacila i da je sama doprinela nepovoljnom raspletu.

- U poslednjoj četvrtini uopšte nismo igrali, ali to nije krivica sudija, već smo mi prestali da igramo, i u napadu i u odbrani - zaključio je Para.