NOVOSADSKO JKP "Vodovod i kanalizacija" u ponedeljak, 23. novembra nastavlja radove na sledećoj fazi rekonstrukcije cevne galerije u Staroj filter stanici na pogonu za preradu vode "Štrand", usled čega će kapacitet prečišćavanja sirove vode do kvakliteta vode za piće biti smanjen od 900 do 950 litara u sekundi.

D.N.

Zbog toga će biti smanjen pritisak vode za deo potrošača na bačkoj strani grada, kao i u nižim delovima Petrovaradina. Radovi će trajati od 7 do 16 časova, a potpuna stabilizacija pritiska u vodovodnoj mreži očekuje se u večernjim satima.

U gradu će biti postavljene cisterne sa pijaćom vodom na sledećim lokacijama:Klinika za nefrologiju i kliničku imunologiju KCV, FMC Specijalna bolnica za hemodijalizu , Bulevar Slobodana Jovanovića 2, Betanija, PU „Radosno detinjstvo“ – Privrednikova bb i Okružni zatvor na Klisi.