DELEGACIJA francuskog Departmana Val Doaz, direktor Agencije za privredni razvoj (CEEVO) Žan Fransoa Benon i predsednik Privredne komore tog departmana Pjer Kišliji posetili su danas Pokrajinsku vladu i sa presednicom Majom Gojković razgovarali o potencijalima buduće saradnje.

Pokrajinska vlada

Departman Val Doaz koji se nalazi u regionu Pariza i predstavlja sedište brojnih francuskih kompanija, sa AP Vojvodinom ima potpisano Pismo o namarema o saradnji u oblastima od zajedničkog interesa. Takođe, ovaj region ima potpisan Sporzaum o saradnji i sa Privrednom komorom Vojvodine.

Na sastanku održanom u Pokrajinskoj vladi razgovarano je o budućim pravcima saradnje i razmeni iskustava, sa posebnim akcentom na poljoprivredu i prehrambenu industriju.

Sagovornici su ocenili da postoji značajan potencijal za dalje produbljivanje partnerstva i veza između AP Vojvodine i Departmana Val Doaz, kao i za nove zajedničke inicijative.