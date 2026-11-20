NFL je izrekao suspenziju od tri utakmice Puki Nakuu, risiveru Los Anđeles remsa, zbog kršenja pravila o ličnom ponašanju. Kazna će biti bez prava na platu, što znači da će 25-godišnji igrač ostati bez približno 950.000 dolara koje je trebao zaraditi u tom periodu.

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Nakua se našao u centru pažnje nakon što ga je jedna žena tužila zbog navodnog incidenta tokom proslave Nove godine. Prema njenim tvrdnjama, američki fudbaler uputio joj je antisemitsku uvredu, a zatim je ugrizao za rame.

Igračev advokat odbacio je iznete optužbe, dok je navodni ugriz opisao kao neumesnu šalu.

Ovo nije prvi put da se Nakua suočava sa kontroverzama zbog svog ponašanja. Prethodno se izvinio nakon što je tokom prenosa uživo na društvenim mrežama napravio antisemitski gest.

Nakon sprovedene istrage, NFL je odlučio da ga kazni suspenzijom, uz upozorenje da bi eventualni novi prekršaj mogao da dovede do znatno ozbiljnijih posledica, pa čak i udaljavanja iz lige.

Ipak, Nakua će svakako propustiti određeni broj utakmica i zbog zdravstvenih problema. Trenutno se nalazi na listi povređenih igrača zbog problema sa kolenom i prstom, zbog čega ga očekuje pauza od najmanje četiri meča.

Nakua, koji je rođen u Las Vegasu, a studirao na univerzitetu BYU, izabran je u petoj rundi NFL drafta 2023. godine. Već je dva puta učestvovao na Pro Boulu i jedan je od najboljih risivera u ligi.

Tokom aktuelne sezone nastupio je na sedam utakmica, uprkos problemima sa povredama, i zabeležio 70 hvatanja za 715 jardi i četiri tačdauna.