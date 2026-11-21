Bravo, momci!

Foto: Printskrin/Twitter/@FSSrbije

Kadetska reprezentacija Srbije pobedom je započela istorijski nastup na Svetskom prvenstvu za igrače do 17 godina u Kataru, pošto je u prvom kolu grupe L savladala Honduras rezultatom 2:0. Junak „orlića“ bio je Tadija Samardžić, koji je sa dva pogotka rešio utakmicu.

Kapiten Savo Radanović imao je veliki doprinos trijumfu, pošto je već u 11. minutu sprečio vođstvo rivala. Džeremi Rodriges je odlično skočio i uputio udarac glavom ka uglu, ali je golman Srbije i Crvene zvezde sjajnom intervencijom sačuvao mrežu.

Srbija je devet minuta kasnije propustila veliku priliku. Anokić je sa distance pogodio stativu, a lopta se odbila do Cojića, koji je pred praznim golom izgubio ravnotežu i prebacio prečku.

U 26. minutu Vukašin Davidov izbegao je isključenje nakon što je sudija pregledao snimak zbog udarca Arani bez lopte. Defanzivac Srbije na kraju je dobio žuti karton.

Posle mirnijeg završetka prvog poluvremena, „orlići“ su poveli u 50. minutu. Samardžić, brat Lazara Samardžića koji nastupa za A reprezentaciju, je tek ušao u igru kada je iskoristio gužvu u kaznenom prostoru Hondurasa.

Stevanović je šutirao posle prekida, a lopta je stigla do srpskog fudbalera na drugoj stativi, odakle ju je poslao u mrežu.

Isti igrač postavio je konačan rezultat u 71. minutu. Matej Strika je uputio odličan centaršut, a Samardžić je bio najviši u skoku i glavom drugi put zatresao mrežu rivala.

Srbija se takmiči u grupi L i posle prvog kola nalazi se na prvom mestu, ispred Kolumbije koja je savladala Japan sa 2:1. Sledeću utakmicu na Mundijalitu odigraće 24. novembra protiv azijske selekcije.

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