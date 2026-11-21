Fudbaleri niškog Radničkog pobedili su Zemun rezultatom 1:0 u meču 16. kola Superlige Srbije i tako prekinuli seriju od šest vezanih poraza.

Foto: Anđela Pejdo

Gregori Arijibi u 32. minutu je doveo domaće u vođstvo i ispostavilo se postavio konačan rezultat, pošto Damjan Krajišnik u 86. minutu nije iskoristio penal za domaće.

Radnički je nakon ovog trijumfa 13 na tabeli sa 11 bodova, dok je Zemun zacementiran za dno sa samo sedam poena na svom saldu.

U narednom kolu Radnički će ugostiti Železničar, dok će Zemun biti domaćin kragujevačkom Radničkom.