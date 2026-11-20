OD prvog mesta iz istorije, preko medalja iz informatike i književnosti, do Vukove diplome i titule učenika generacije, iza uspeha mladog Aleksinčanina stoje radoznalost, upornost i ljubav prema znanju. Sada, kao gimnazijalac, želi da nastavi da pomera sopstvene granice i osvaja nova priznanja.

Foto: J. Cosin

Za Matiju Mladenovića (15) iz Žitkovca učenje nikada nije bilo puko ispunjavanje školskih obaveza, niti su takmičenja predstavljala tek priliku za osvajanje nagrada. Još tokom osnovne škole pokazao je da ga podjednako privlače različite oblasti, od prirodnih nauka i informatike do istorije i književnosti, a želja da nauči više od onoga što predviđa nastavni program donela mu je rezultate na kojima bi mu pozavideli i mnogo stariji učenici.

Osnovnu školu „Vuk Karadžić“ završio je kao nosilac Vukove diplome i učenik generacije, plasiravši se na šest republičkih takmičenja na kojima je osvojio tri medalje. Na državnom takmičenju iz istorije zauzeo je prvo mesto sa maksimalnim brojem poena, iz informatike je bio drugi, dok je na smotri „Čitalići“ osvojio treće mesto. Dobitnik je i osam Dositejevih diploma, kao i nagrade Opštine Aleksinac za izuzetne rezultate u oblasti obrazovanja.

Ipak, kada govori o svemu što je postigao, Matija ne izdvaja samo priznanja, već i znanje koje je stekao, iskustva i ljude koje je upoznao na tom putu.

– Učenje za mene nikada nije bilo samo priprema za kontrolni zadatak ili takmičenje. Trudim se da gradivo zaista razumem, da povezujem znanja iz različitih oblasti i da uvek saznam nešto više od onoga što je predviđeno nastavnim programom – objašnjava ovaj mladić.

"Njegovi uspesi nisu iznenađenje" Da iza njegovih rezultata stoji mnogo više od talenta, potvrđuje i direktor njegove bivše škole Milan Dinić, koji ističe da Matija godinama pokazuje izuzetnu posvećenost učenju. – Prethodnih godina Matija je svojom željom i, pre svega, radom imao mnogo zapaženih rezultata, još od četvrtog razreda. On svaki raspust, osim za odmor, dosta koristi i za učenje. Čita knjige koje nisu vezane za gradivo i tako produbljuje postojeća znanja, pa njegovi uspesi nisu iznenađenje – ističe Dinić.

Tokom osmogodišnjeg školovanja takmičio se iz srpskog jezika i književnosti, matematike, istorije, geografije, biologije, fizike, hemije, informatike i računarstva, ali i šaha. Učestvovao je i na brojnim literarnim konkursima i projektima, među kojima su „Knjige su opet u modi“, „Pekarski dani“, „Znameniti Aleksinčani i Aleksinčanke“ i „Naš vojnik, naš heroj“. Posebno zanimljivo iskustvo bilo mu je i učešće u izradi digitalnog herbarijuma, kroz koji je povezao znanja iz biologije i informatike.

Do ovakvih rezultata, međutim, nije došao bez ozbiljnog rada. Matija je redovno pohađao dodatnu nastavu, koristio različitu literaturu, pravio sopstvene beleške i materijale, a stečeno znanje rado je prenosio i drugovima iz škole.

– Redovno sam se pripremao, a često sam pomagao i svojim drugovima u učenju. Verujem da znanje ima najveću vrednost onda kada se deli sa drugima, pa mi je uvek bilo drago kada sam svojim znanjem mogao da pomognem vršnjacima – kaže Matija.

Osnovna škola je za Matiju završeno poglavlje, ali ne i kraj takmičarskih ambicija. Sada je već učenik Aleksinačke gimnazije, gde je započeo novo obrazovno poglavlje, sa željom da nastavi da razvija interesovanja i nadograđuje znanje. Srednju školu vidi kao priliku da upozna nove oblasti, prihvati zahtevnije zadatke i odmeri znanje sa vršnjacima iz cele Srbije.