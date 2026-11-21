ALEKSANDAR Vučić gostuje na Informer TV, gde govori o najvažnijim temama iz prostorija Narodne skupštine, nakon što je preuzeo funkciju šefa poslaničke grupe "Srbija pobeđuje".

Foto: Printskrin/ Infomer TV

Vučić je vidno oslabio, što je i prokomentarisao.

- Ja sam evo na. Pa valjda, valjda manje jedem. Nije stres. Pretpostavljam. Pa šta sad da vam kažem, da se ne sekiram i da mi je sve, sve jedno, pa bilo bi glupo i besmisleno, tako da. .. Naravno da za mene je sve što se dogodilo 25. oktobra bila, pre svega za Srbiju, loša vest, i samo što to morate, kao neko ko se bavi politikom, da ljudski, džentlmenski prihvatite: čestitate protivniku, bez obzira na to što su se služili svim nedozvoljenim sredstvima, o čemu, pretpostavljam, ćemo moći da govorimo, što su mučili ovu zemlju 2 godine, maltretirali sve građane, sve one koji drugačije misle. Ali, naravno da nije lako i nije jednostavno, i ogroman je teret, i pritisci su, i svakoga dana hapse nevine ljude širom Srbije, i to zaista nevine ljude, jer kao što vidite, od silnih najava, oni vam nikada ne uđu ni u jedan slučaj da vam ispričaju šta je tačno, nego ono što im se svidi, a da toga u predmetu i nema. I kada pogledate ove finansijske predmete, to su smešne stvari da nemam reči.

Vučić se prisetio mlađih dana provedenih u skupštini, pa uporedio sa trenutnim stanjem.

- U skupštini, kada sam bio još kao klinac, kao mladić, bio sam jedno vreme zamenik šefa poslaničke grupe. Svakog dana sam bio u skupštini, nekada 2 sata, nekada 5, nekada i 10 sati. I za mene je interesantno da nikoga nema u Narodnoj skupštini. Kada se neki ljudi bave trikovima i marketingom, to vam je izabrulo za predsednika skupštine, a vi idete posle kao krečen fakultet. A što nisi okrečio ovde, uz ovu najuvredljiviju poruku koja piše "ćaci pa p" i tako dalje? Dakle, što nisi ispred svog doma počistio? Što nisi ovde pokazao malo tolerancije ili bilo čega? Ali zato, kada treba da se radi na nečemu ozbiljnijem, onda toliko marljivosti neće biti. Uostalom, ljudi su mogli da vide: ja sam zaprepašćen neodgovornošću, netransparentnošću, neznanjem, nepoznavanjem činjenica i lošom resavskom prepisivačkom školom iz svega onoga što su lagali N1 i Nova S, i to je sve od argumentacije, tako da, videli smo jutros u... a da ne pričamo o kašljanju, da ne pričamo o bojankama, o spavanju, o desantu na restoran i bife. Ja ni ne znam gde je restoran. Doduše, mislim da sam nekoliko puta naručio nešto iz restorana u životu, ali u restoranu, mislim da nisam ni jednom bio. Ovde je bife na ovom spratu, restoran je negde dole, ako se ne varam. Ali bitno je da su neki, ovaj, što su, doneli bojanku i malo odspavali, kasnili, dolazili u 13:00, ovaj, prvo naučili gde je skupštinski bife.

Vučić o hrvatskim medijima.

- Stiglo je jedno, jedna vest koja zapravo nas nije zaprepastila, jer mi na to upozoravamo pune 2 godine. Dakle, puno priznanje, da su vršene obuke, kako oni kažu, nenasilne obuke, od strane civilnih društava, nevladinog sektora, da su se zapravo obučavali na koji način da budu organizovani, kako da se kreću u grupi, kako su imali određene poligone. Mi smo čak imali i obuke tokom predizborne kampanje, kada pričamo o njihovim posmatračima i kontrolorima. Dakle, sve ono na šta smo upozoravali, zapravo, evo sad vidimo da priznaju i sami, možda. Reći "glavni akteri" čitave ove priče? Pa, ono što je Jutarnji list, a sad vidim da neki domaći mediji to prenose, Jutarnji list kao "najvažniji list u Hrvatskoj", prenio i samohvalisao se onim što je uradila Hrvatska, ali oni dodaju: nije samo Hrvatska, već i brojne druge evropske zemlje. Dakle, ljudima koji to nisu pročitali, želim da kažem da su samo rekli sve ono o čemu smo mi govorili. I sad se postavlja pitanje: oni su rekli da su organizovali brojne radionice, kampove za obuku, poligone, da su ih učili ne samo izbornim veštinama, već i digitalnom marketingu i mnogim drugim stvarima. Dakle, je l' to naš veliki priručnik? To je definicija obojene revolucije. Dakle, sve to što je napisao Jutarnji list je definicija uvezene, spolja nametnute, organizovane i skupo plaćene obojene revolucije. To za mene jeste važna činjenica, jer to pokazuje i dokazuje nesposobnost naših službi i državnih organa, koji su deo toga samo. Ali niko nije reagovao. I sa druge strane, i sam dolazak Maršavelskog i njegovo predavanje, jer morao je neko da zna da je Maršavelski visoki funkcioner njihove Udbe, odnosno sigurnosno-obaveštajne agencije. Niko nije reagovao. Rušeni ustavni poredak sve vreme, grubo mešanje u unutrašnje izborne stvari, izborni postupak jedne zemlje spolja, ali to je važno kao istorijska činjenica. I to smo razumeli. Da li će jednog dana odgovarati oni koji su u tome učestvovali? Hoće. Da li će to biti za 2, 5 ili 50 godina? Hoće. Jer sad, kao što vidite, niko ne krije, i svi znamo, sa obe strane sada, šta se tačno događalo. Ono što je, međutim, tu za mene mnogo važnije, to je: zašto mi to sve nismo videli, ili ako smo videli, zašto nismo pravilno i pravovremeno reagovali, i koliko ljudi je bilo kupljeno da učestvuje zajedno sa njima u rušenju sopstvene države.

O hapšenjima nevinih ljudi, vračarskom klanu

- Pa ćemo da vidimo to. To je posao za budućnost, a pre toga, naš posao je konsolidacija, razgovor sa ljudima, i, hm, borba protiv straha koji je zavladao svuda u Srbiji. Jer ako vidite koliko - čak se i vlasnik taj obratio, negde sam video kod vas, verovatno na televiziji - ako nekome unište 10 teretana zato što ne plaća reket, da, molim vas, ogradite se od mene. Ovo ja govorim, govorim istinu, samo vi recite da ste se ogradili. Evo, Informer se ogradio od mojih reči. Dakle, ovo što radi oružana formacija studentske liste koja se zove "Vračarski klan", dakle, svakoga dana, i zato svaki put zaborave da ih pomenu i zaborave da o tome govore. Kao što ste videli, ja nemam problem da odgovorim na sve, ali oni imaju problem da pomenu svoje, svoje oružano krilo koje ide, tuče, maltretira, bije, podmeće bombe, pali restorane, kafane. Da, da, usred noći. Teretane i sve ostalo. Dakle. Svi ti ljudi, kada to rade i na način na koji rade, a hvala vam što ste se ogradili od mojih reči.

O Dridu i Maksimoviću

- Oni su uhapsili Patrika Drida, molim vas, i gospodina Maksimovića zbog toga što su svom fakultetu doneli korist od 140. 000 evra zato što su izdavali salu, a to radi svaka škola u Srbiji. Uh, pa to svi znamo, to svi znate. Od osnovne, srednje, do svakog fakulteta. Pa što ne uhapsimo 5. 000 ljudi odmah, ako je to kriminal? A oni nisu uzeli novac sebi. Nije Drido stavio u džep, nije Maksimović stavio u džep, oni su stavili u džep fakulteta. Za razliku od Đokića i ostalih koji su izvlačili Jovanovića i raznih lažnih profesora koji ste videli, pojma nemaju o životu, pojma nemaju ni o čemu. Veze nemaju ni o čemu. Ne, neću da kažem polupismeni, nepismeni, koji sumnjaju. Naša dekanka "sumlja" u nešto. Ona ne sumnja, ona "sumlja". Ona nam je dekan. To vam uči decu. To nam uči decu. Pa moj Vukan bi joj rekao: ajde, nepismena gospođo draga, mnogo vas poštujem, idite, vratite se u neku školu pa to naučite. I to.

O prethodnim danima u Skupštini i opomenama

- Dakle, hoću samo da vam kažem, kao što ste mogli da vidite, ne samo koliko neistine i laži, već koliko neznanja, samo bahatosti, kao punjene patke: kipte od arogancije, kašlji. Ja sam dobio opomenu, uvek sam štitio Samira Tandira, Miloša Stojkovića. Ljudi, jel znate zašto sam ja dobio opomenu? Apsurdno. To se nikada nije dogodilo u istoriji bilo koje skupštine na svetu. Zato što sam izgovorio sledeću rečenicu: "Kao što ni vi niste isposnik, a tako su vas ovde predstavljali. " Za tu rečenicu sam dobio opomenu. Okej, skinuo si, ne znam, 10% primanja. A šta smem da kažem ako to ne smem da kažem? Uglavnom, ne smete da kažete ništa— Nisam rekao. Nisam rekao ni da si lopov, ni kriminalac, ni bilo šta što imaš 10 stanova, ili ne znam ni ja šta sve. Ništa od toga nisam rekao. Ništa od toga nisam rekao. Rekao sam samo: "Nisi isposnik kao što su te predstavljali. " Ili: "Kao što su vas predstavljali. " Dobio sam opomenu. Ali vam to govori o stepenu bahatosti.

- O, kao što o stepenu gluposti i pokornosti, i služenja, i pripadnosti rajnskom takozvanom mentalitetu, ili kmetskim dušama, su oni koji vam— Zamislite, vi otkrijete da neko nije "rekao", nego vam je pričao da živi skromno na Kosmaju, negde, samo što nije iz monaške kelije izašao. Ono, vlasnik latifundija, vlasnik solitera u centru Beograda, na Voždovcu, i tako dalje. Dakle, i to im nije tema. Tema je: kako se bave organskom hranom. Ne znam kako se bave organskom hranom, ali soliterima i latifundijama znam. Ali ovo nije tema. Dakle, samo hoću da vam kažem koliko, kada počnemo da služimo nekome, koliko bedni postanemo. Koliko je to tužno, i koliko je to protiv svakog moralnog, da iskoristim njihov izraz, habitusa kod pristojnog čoveka. I zato sam ponosan, negde, na to što smo se borili, što smo radili važne stvari da ljudima ukažemo na istinu, jer zaboravili su oni na moje reči od prvog dana.

"Kad nestane strah, nastaće otpor"

- Andronikus, a prvo Komnina; on je poslednji vladar iz dinastije Komnina u Vizantiji, 1183-1185, dve godine je vladao. Uneli su ga u carsku palatu, očekujući od njega najveće, najbolje i najvažnije rezultate, a onda su ga čerečili, sekli ruke, noge i sve drugo, i tako je završio za 2 godine. Ovde se to neće dogoditi, i nikada neću bilo kakvo nasilje na nasilje da pozivam, ništa od onoga što su oni radili, niti bilo ko. Samo vam kažem kako se za kratko vreme stvari od oduševljenja, i kada na silu sve radite, kada ne gradite partnerstva, kada ne gradite poštovanje prema protivnicima, kako se to obično završi. Jer onog sekunda kada nestane strah, nastaće žestok otpor, nastaće žestok otpor. Ne može da ga bude ovde, biće ga negde drugo.

O podpredsednicima Skupštine

- Dakle, pogledajte, molim vas, koga smo mi izabrali za potpredsednike? Znate li ime da mi kažete nekoga? Ne zna ih, ne zna ih niko. Nikada niko ništa o njima neće ni saznati. Osim što smo saznali od jednog od njih, Adema Mavrića. Nisu hteli da izaberu pripadnika Bošnjaka. U stvari, hteli su Bošnjaka, ali koji je pripadnik Studentske liste. Ali nisu hteli nekoga ko pripada bošnjačkim manjinskim strankama. Uvreda za sve Bošnjake. Kao što nisu hteli ni jednog Mađara da izaberu sem Mađara sa Studentske liste, jer mora da bude "podoban" Mađar. "Nama nije potreban Mađar. Nama je potreban podoban Mađar. Nama nije potreban Bošnjak sa svojom bošnjačkom politikom kakva god da je. Nama je potreban podoban Bošnjak." I to je demokratija njihova, da. To je. I samo obratite pažnju: ja sam zapamtio nekoliko njihovih imena. Niko u narodu nije. Zapamtio sam ime tog čoveka, Adema Mavrića. Znate li po čemu je poznat? Po tome što je rekao: "Ovo je crkva sa dva minareta". To je nama potpredsednik Narodne skupštine. Čovek takve netolerancije i mržnje prema hrišćanskom svetu.

- Zamislite da takvu neku gadost bilo ko od nas izgovori za džamije, ili bilo šta. Dakle, crkva sa dva minareta, i to vam kaže potpredsednik Narodne skupštine. On je zaslužio da bude, ali niko od 102, 103, 104 poslanika opozicije nije zaslužio da bude. Nikada se to u Skupštini Srbije nije dogodilo. A što se tiče ove druge žene, Valentik, ili tako nekako se preziva, toliko mržnje nisam video ni kod koga. I ona ima pravo da govori o političkoj stranci kao mafiji. Mafija ste vi. Izvinite, molim vas, ogradite se od mojih reči. Ali nije ona samo to rekla, ona je mnogo opasnija stvar, oni su mafija. Najgora mafija. Mafija u kojoj su šefovi negde iza zavese, a njihovi šefovi su negde van ove zemlje. Najgora mafijaška banda. I oni se čudom čude kako ja to smem da izgovaram.

- Slobodan čovek, čovek slobodnog duha, sve sme uvek. A meni je važno samo da ste se vi ogradili. Ako mene budu zvali, ja ne mogu da se ogradim od svojih reči, ali je važno da ste se vi ogradili. E, da vam kažem dalje: ona je rekla: "Mi ne treba da imamo ni poslanike, ni svoje predstavnike. Ne treba da imamo ništa i nigde. " Ta žena veći deo svog života uopšte ne živi ovde. Nju Srbija ne zanima. Uopšte je ne interesuje. Živela u Slovačkoj, došla odande, sa svih tih kampova, poligona, radionica, obuka, i svega drugog. Dakle, i to je bilo važno da se kaže na taj način. Dakle, imamo jednog koji mrzi crkve, bilo kakve, i imamo drugog koji mrzi sve one koji ne pripadaju Studentskoj listi. Šta će im neko? Mi u ponedeljak imamo, ja mislim, konsultacije. I šta je moja pretpostavka u ovom trenutku? To je da će oni nama ponuditi mesta u odborima, jer moraju to da urade, jer moraju to da urade i zbog Saveta Evrope i evropskih institucija, jer oni ne mogu da budu predstavljeni tamo ukoliko nemamo, jer su to pravila Saveta Evrope. A načela odbora, ne možeš nikako staviti. Pa dobro, videćemo da li ćemo mi da učestvujemo uopšte. Da. Tako da, čekamo da vidimo šta će da bude ponuda, a ja mislim da će upravo to da bude. Ne možete da budete na čelu nijednog odbora, jer vi ste ćaci, mi moramo da se iživljavamo na vama, mi moramo da vas mlatimo motkama svakog dana, ko ste vi da drugačije mislite? Ne možete da vodite nijedan odbor, i to je to.

Priručnik za rušenje Aleksandra Vučića

- Ja sam pokušao jutros da uđem u Veliku salu, a ne može, to je zaključano. Možete ovde, i to je to. Ono što su pisali u Jutarnjem listu, je l' možemo da prođemo ovamo pa da sednemo, ako hoćete, pošto imam i mnogo pitanja? Hoćemo. Ovaj, taj priručnik koji koji sam pominjalo, koji je izrađen, izrađen je kako oni kažu sami, za rušenje Aleksandra Vučića. Ono što sam— evo, ja opet prenosim šta kaže javnost, dakle, evo, u tom smislu, da bude jasno: potpuni debakl za ova 3 dana, potpuna propast. Vi sa, sa— ovaj, sa ove strane, tako su predvideli. Ovaj, e sad, potpuna propast je negde stav javnosti, a samo iznosima i zainteresovanost i rekordne, ovaj, rekordna gledanost u tom smislu, to je zaista nešto što— što je evidentno. Dakle, ispada da sve što rade je apsolutno cilj opravdava sredstvo, i jedino što je važno je da se sruši Vučić, i jedino što je važno je da se ućutka Vučić, i jedino što je važno je da Vučić ne da argumentaciju, a čak i kada je da, napuštamo salu, izlazimo, imali smo racionalan, ozbiljan i odgovoran način da odgovorim, vi vidite da to prosto ne vredi. I, obratite pažnju na jedan snimak koji govori sve: u trenutku kada ja izgovaram rečenicu, "a ni vi niste isposnik", iako su vas tako predstavljali, govorim je mirno, tiho, razumno, normalna, pristojna rečenica, veoma blaga kritika, veoma, veoma blaga kritika, bez uvrede, bez klevete, bez povišenog tona, bez ičega. Obratite pažnju: dobijam opomenu, ali nije to meni suština. Možda je čoveku bio loš dan, nije mogao da istrpi kritiku, iako mu je to posao i obaveza, pa je naglo, hirovito reagovao. I sve to mogu da razumem, desi se to ponekad ljudima. Ne desi ti se 7 puta kao što se njemu desilo, ali ponekad se dogodi. Ali nešto što nije bio rezultat hira. I tu ćete videti sve. I tu ćete videti... to sam čuo od četvoro ili petoro ljudi koji su glasali za Studentsku listu. Oni su mi to rekli, i tek tada sam ja obratio pažnju. Ima na snimku, baš. Jer ja nisam to osetio u sali, bio sam šokiran. Opomenu mi gledao sam u pravcu stola predsedavajućeg, tad je već bio predsednik. To je bila histerija od aplauza. Zamislite da nijedan od tih ljudi, oni su skočili na noge, lagane, počeli da vrište i da aplaudiraju u neverovatnom zanosu. Sad zamislite vi taj demokratski kapacitet, u kojem vi oduševljeno aplaudirate zbog toga što na ovakvu mirnu rečenicu, bez posebnog značaja, bez ičega, vi tako histerično aplaudirate. Kakvo je stanje u vašoj glavi, u kakvom stanju je vaš mozak, koliko mrzite i koliko ničeg drugog tu nema. Samo vas molim, pogledajte to, mogu i vaše kolege u redakciji da pogledaju, i pustite taj snimak. Kao na stadionu. Kao na stadionu.

O otkazima

- Što će reći, argumentacija za neke ljude nije važna. Nula. Mogu da vam urade šta hoće. Mogu da polivaju narodne poslanice jogurtom, napraviće tekst "koliko je jogurt zdrav za kosu". I oni će to i dalje da gledaju i čitaju, jer im to odgovara. Sve dok se to njima ne dogodi. I tek kad im se bude dogodilo to da u Niškom Asteru dobiju otkaz, a u ponedeljak dobijaju otkaze u Zrenjaninskom Drexlmajeru, a dobiće i 1. 200 ljudi u Zrenjaninskoj fabrici. Evo da vam dam jednu ekskluzivnu informaciju koju nisam dobio službenim kanalima: plašim se da će do kraja sledeće godine Stelantis preneti proizvodnju Pande u Tursku. Voleo bih da to nije tačno, i voleo bih da vlada krene da razgovara sa njima o tome. Ali znajući ih—jer, naravno, Stelantis će tražiti velike subvencije—oni neće dati. To vam je najmanje 3. 000, 3. 500 Kragujevčana, 5. 000 ukupno ljudi, i naš BDP mast u propast. Tad je pitanje koliko će ljudi u Jangfeu da ostane. I Kragujevac će nam ponovo, od jednog uspešnog rada i od svega, postati dolina gladi. Baš kao što je bio u trenutku kada smo mi preuzeli vlast. O Smederevu da ne govorim. U kojem ne znaju sad ni šta će—u kojem ne znaju ni sad šta će sa smećem da rade.

O hapšenjima

- Kad govorimo o Patriku Dridu, to sa hapšenjem - Đivojinović u Smederevu, to je onako, ipak najgluplje hapšenje. Da, da. To je onako, najgluplje i najbesmislenije. A našao se i neko ko će da potpiše. A tih što će da potpišu, slugu smo uvek imali dovoljno. Nikada ih nije bilo malo. Ne zaboravite da je 1943. je nemački Abver, nemačka vojna komanda, izdala javno saopštenje, koje je pročitao i Radio Beograd tadašnji. Doduše, tada Gestapo i Abver nisu tražili specijalna dosijea za zaposlene u Radio Beogradu, kao što je Studentska lista tražila za radnike na televiziji Srbija i one koji su "neposlušni" i "nepodobni". Ili bar oni misle da jesu. A od tih 50, 35 je glasalo za blokadere. Glasalo za njih. Možda mislite šta sad ti ljudi misle o njima. I oni su tada izdali saopštenje i rekli: "Molimo Beograđane da nam više ne prijavljuju svoje komšije kao članove ilegalnog partizanskog pokreta, jer već imamo dovoljan broj denuncijanata koji nam daju prave informacije, a ovako ne možemo da odgovorimo na sve pozive. Tako da, takvih ima danas koliko hoćete.

O Bakiću

- Ima ih koliko hoćete koji su u stanju, ne bi li se nekome dodvorili, da kažu šta god. Ovi "stručnjaci" koji, kad vide crkvu, kažu da je to crkva sa dva minareta, oni koji misle da je potrebno da progone svakoga ko drugačije misli, i koji nisu u stanju. Pri tome, da vam kažem, što se tiče Bakića, sve najgore mislim o njemu, sve najgore. Ali, znate, on je bar hteo da učestvuje, ovako ili onako, u nekom muškom duelu, u razmeni udaraca, pa makar delimično fer. Nije, nije fer, nije fer to što preti drugim ljudima koji ga se plaše, ali ovo, to je okej. Čekajte, nije fer ni to što je iznosio laži. Nije fer ni to što, i pored promene na RTS-u, to je negde prvo urađeno. RTS i gašenje Informera su prve stavke njima bile.

O Britanskom Telegrafu i Informeru

- Jutros je izašao u Britanskom Telegrafu. Video sam tekst taj noćas. Video sam noćas tekst. I, u principu, vrlo su zainteresovani strani mediji. Na njihova pitanja će možda odgovoriti, pošto na naša ne odgovaraju. Neki, niz. Dobro je da je pokazao zainteresovanost i za "Sudbinu Informera" i za uopšte slobodu štampe, slobodu izražavanja, slobodu javne reči u Srbiji. To što se događa sa Informerom, ponovo vas zamoljavam da. Da se ogradim, da, sad pogotovo. Molim vas, ogradite se. To je nešto što nikada nisam video u svom životu. Nikada tako nešto nije postojalo. Da organizujete, kako oni to kažu, "ispitni postupak" ili tako nekako, a u stvari suđenje gde ti je i tužilac i sudija isti: kadija te tuži, kadija ti sudi.

"Pohvalio bih ih da uhapse kriminalce"

- Kao i u predmetima svim ovim o kojima smo govorili: protiv svih policajaca, protiv svih predsednika opština, protiv svih ljudi. Na stigniranu nigde nema. Sve je kadija te tuži, kadija ti sudi. Sve. Ja nemam problem sa tim da bude uhapšen onaj ko je ukrao stvarno neki novac. I to bih pohvalio, i rekao bih: hvala vam što ste nam pomogli da se očistimo. Ali da hapsite ljude, ženu u Smederevu su uhapsili zato što je smeće odnošeno na divlju deponiju, a to nam je slučaj u 90% opština, jer nismo uspeli da uradimo sve deponije, da uredimo i da napravimo takozvane regionalne deponije mnogih gradova. To je samo zato što se ne plaši! Zato što nije ukapirala! To je samo zato što nije pognula glavu kada su kriminalci upali u njenu prostoriju, jer šta su drugo, razbojnici i kriminalci? Koji neovlašćeno upadaju, prete, i vrše najteži mogući pritisak za donošenje važnih političkih odluka. Imamo li institucije? A, izvolite, izvinite. Nemamo. Zato što ja ne pamtim da sam čuo ikada za 14 prethodnih godina, a posebno se tom tematikom bavim, da političari, ljudi koji čine skupštinu, najavljuju nečije hapšenje. Dakle, to treba da rade institucije koje su samostalne. Direktno narušavanje autonomije. Ajde da mi o nečemu drugom, pošto neću da ulazim u njihovu matricu.

Kažu ljudi: "Mi za ovo nismo glasali. "

- Slušao sam jutros i Miloša, neka oni svoj posao. Ima onih. Samo još ovo: utisak naroda. Kažu ljudi: "Mi za ovo nismo glasali. "Ja to slušam u svom okruženju, koji sada, shvativši zapravo i čuvši vaše argumente koji su sledili odmah nakon iznete dezinformacije i laži, kažu: "Pa čekajte, mi za ovo nismo glasali! " Ja ne verujem, ja ne verujem sasvim u to. Ja ljudi sa kojima sam pričao, njih četvoro, petoro koji su glasali za Studentsku listu, neki danas ne bi izašli, neki bi opet glasali za njih, ali nisu srećni zbog izbora potpredsednika. U gubitku podrške imate uvek nekoliko stepenika, negde 5, negde 10.

O tome kako žele da mu ukinu kiseonik i vodu

- Moraju u više stvari da budu razočarani da bi priznali da su pogrešili. Neće ljudi da priznaju da su pogrešili lako. Kako mislite? Ej, pa ja sam pobedio, znači ja sam bio u pravu. Imaćete one koji će sa druge strane da prelaze na njihovu stranu zato što je teško biti, teško se držati svojih ideala, svog programa, svojih planova, svojih ideja, a da ste poraženi. A ovi kod pobednika: "Mi smo pobednici, pa mi smo bili u pravu za sve što smo govorili. " Nervira nas ovaj što nam kvari tu idiličnu sliku o svemu tome. Nervira nas što nije pobegao. Nervira nas što nije seo u prvi avion. Nervira nas što je još dovoljno bezobrazan da nam odgovara. I još što je dovoljno bezobrazan da bude uspešniji od ovih naših.

- Pa čekajte, pa ukinite mu kiseonik, ovo mi je tekst o danas! Pojavila se ova žena, ova nepismena dekanka, sramota da nam je to, sramota da nam je to dekanka. I ova koja "sumlja"! Ona se javila za reč po povredi poslovnika, nema šta pametno da kaže. Kaže: "oduzmite mu vodu". Ja nisam pio vinjak kao neki glumci ovde. Ovde je taj bife, dole je negde restoran. Dakle, ovaj jedan mora za zid da se drži koliko vinjak omlati. Dakle, ja sam pio vodu. Ne osećam se najbolje, nisam nikad imao problema sa šećerom, ali otkud znam šta mi se dešava. I po 5 flašica popijem te vode i ne osetim da sam bilo šta popio. Potrebna mi je voda. Ona je tražila da mi oduzmu vodu, iako je mogla da vidi. I da za ovog stručnjaka, koji mrzi crkve, koji mrzi hrišćanske bogomolje, i koji kaže da su te bogomolje sa dva minareta... Dakle, kod svih njih ima po 2 vode, i kisela i obična, pa da mogu da biraju. Kod mene ima obična voda, ništa više. Tražila je samo da se meni oduzme voda. I ja njih razumem. Oni moraju da nađu rešenje, oni nisu naviknuti da trpe protivnika.

"Oni nisu naviknuti da trpe istinu, pa hoće da me sklone"

- Oni nisu "naviknuti" kao što smo mi bili naviknuti da trpimo laži i N1 i Nove S, oni nisu naviknuti da trpe istinu. Oni nisu naviknuti da trpe drugačije mišljenje. Oni moraju, da bi uterali strah u kosti, moraju mene da sklone. Ili će to da uradi—ogradite se ponovo, molim vas—ili će to da urade preko oružanog krila, mafijaškog oružanog krila Studentske liste, koje sam već rekao kako se naziva, Vračarski klan. Ili će to, dakle, da me nema, ili će da me hapse za šta god im padne na pamet, pošto, znate, mene ne može da hapse za pare i za finansije. To s predsednikom nema nikakve veze. Morate nešto da izmislite, i politički, i to vam je to. Ili ćete da me ućutkate tako što ćete na svakoj sednici da mi date 2 opomene, onda me udaljite, i mesec dana me nema na sednici skupštine. Nema ni vode, nema ništa. Nema. Više ne trošim vodu, više ne trošim kiseonik, ne trošim ništa, i nemaju nikakav problem. Tako da, kako god da okrenete, a to njima: da uklonite jedinog protivnika kog imate u Srbiji. Pa za to smo živeli. To smo čekali. Za to smo se borili. I oni ništa ne razumeju.

- Šta je demokratija, ni to ih ne interesuje. Ali među njihovim biračima ima onih koji to razumeju. Neki od ovih ljudi su mi baš to rekli: "Loše je ovo sa potpredsednicima, ne razumemo zašto su takvu odluku doneli. " I to sam čuo bukvalno od ostrašćenih njihovih predstavnika, za koje sam znao, ne mogu da kažem da su mi prijatelji, ali dobri. I oni su napisali tekst. Sad vi mislite da su ga pitali nešto o politici, ma ne. Naslov: "Lepši čak i od Tadića". I to ide na trećoj strani Novosti. To je tako. Ja i danas imam transfer blama kada se toga setim. I vi se pitate: je li moguće da neko bude toliko bezobrazno i bezobzirno glup, i slugerajski raspoložen? Mora da je bilo: "E, ajde da mu pošaljem poruku na Pejdžer posle toga, jesi video kako sam napisao koliko li si mi lep? " Ljudi, pogledajte— I tačno je to stiglo iz neke ambasade: "Ove dirajte".

- A ove, ma koliko da su krivi, nemojte da dirate. I to vam tako ide. I to je, u nekom trenutku, i prošlo kod određenog broja ljudi, isto kao što ste pomenuli. Vi ste videli, vi ste videli da ta gospođa nije u stanju da sasluša. Da ta gospođa nije u stanju da sasluša nikoga. Ja sam nju pažljivo slušao kada sam krenuo da odgovaram, pobegla je napolje jer neće da čuje drugačije mišljenje. A jeste li videli— Štimčevu ženu? Tužno da tužnije ne može biti. Ali, šta da radite.

Informer i napuštanje ljudi

To što se dešava Informeru, ja znam koliko je teško i vašem vlasniku i svima vama. Znam i kroz šta prolazite. Znam da je bilo, i biće, onih koji će da vas napuste. To su uvek slabi ljudi. Uvek će naći lažan razlog zašto su to učinili. I sad će vam reći da su vam govorili već godinama da nisu saglasni sa ovim i sa onim, kao što to i ja neretko čujem od onih koji se 12, 13 godina od mene nisu odvajali, ali su se sad setili da sam im baš ja teret.

- Uvek su to ljudi koji su dobili najviše. Uvek. Nikada neće da vas napusti onaj ko je dobio malo ili gotovo ništa. Ti ljudi su uvek imali ideju. Ti ljudi su uvek imali nešto u svojoj glavi i voleli vas zato što ste radili dobre stvari za Srbiju. A ovi koji su vas voleli zbog "do poslednjeg tendera", "do poslednjeg", misleći da ja mogu da im pomognem u tome, čak i kad ne mogu, i da je važno da kad me neko vidi sa njima, da onda mogu da imaju bolju poziciju, oni su, naravno, uvek prvi napuštali.

Vučić o tome kako se oseća nakon 14 godina vlasti

- Osećam se bolje. Osećam se oslobođeno. Jer, ako ste dovoljno racionalni i spremni da prihvatite istinu, a ne sebe da obmanjujete, onda morate da kažete sebi: "Pogledaj kakav si kreten bio. " Kome si verovao, i šta si uradio? Moraćeš stvari u životu da posmatraš na drugačiji način, i da budeš mnogo, mnogo drugačiji. I sebe da posmatraš kroz neke druge naočare, sebe da okriviš, optužiš i promeniš, na kraju krajeva, ali i da nikada više takve oko sebe ne skupljaš. Tako da to u početku nije lako, a posle toga je dobro. Znate, Niče je rekao, govoreći: "Bio omražen. " Bio je mnogo iznad svih, i mnogo ljudi ga nije volelo, mrzeli su ga. A on je rekao, hm, razlika između mene i— ja neću ovo da kažem, ja neću reći "idiota" kako je on rekao, već ću reći: ljudi koji me mrze je upravo moje pravo da ne pripadam njima. I zato sam ja srećan što imam pravo da ne pripadam režimskoj većini. I verujte mi, nema veće slobode. I nema važnije stvari za mene od toga.

- Mene je bilo sramota kada sam ih slušao i gledao, sramota. Po prvi put im ljudi vide lice, po prvi put ljudi vide lica vlastodržaca, po prvi put ljudi vide njihove sposobnosti. Sad ćete da vidite, kaže: "predsednički izbori". Kakvi izbori, o čemu pričate? Izaći će ih 10, nekih malih satelita, ne bi li im dali legitimitet, ili ne znam ni ja šta sve. Da ne kažem, možda, možda skupština naše stranke donese odluku da mi učestvujemo, mimo moje volje, moje. A u ovakvim uslovima, ima li to ikakve... Pa besmisleno je, ljudi, besmisleno je. Pa dođu preko noći, uhapse vam predsedničkog kandidata. Kažu: "nisi dozvolio izlaz na divlju deponiju". Kažu: "zaradio si za fakultet, nisi za sebe". Pa da te uhapsimo malo, šta, šta očekujete? I oni sad, neke od tih spomenutih stvari, su čak imali ambiciju do 30 dana ljude da drže u pritvorima, to je nešto nezapamćeno, mislim, to je - Sve ljude drže, sve ljude drže u pritvoru, a ipak je tu najgluplje ovo za ženu iz Smedereva i za Patrika Drida. Ona ne može da ide napolje, rekli su zbog dve stvari, da saslušaju svedoke, ne znam kakve svedoke. A drugi razlog je taj da se ne bi to ponovilo, da ne bi bacala đubre negde. I ovako, sad, đubre se nigde ne baca, eno ga Smederevo, najprljaviji grad u zemlji, nigde nemaju gde da bacaju đubre, dakle da ne bi ponovila to delo.

- Ili ovo sa Dridom, gde kažu da ne bi ponovio krivično delo, što će reći: moraju da te smene, pa sad, da li su ga smenili, ne znam, juče ili— Da su udarili glasanje o poverenju? Da l' može? Nisam— Nemam pojma šta se juče dogodilo, i izvinjavam se Patriku i njegovoj porodici što to nisam uspeo da ispratim. Dakle, čovek, zato što je u ponedeljak dobio poverenje kolega, je morao da ide u pritvor, to je bio razlog. Inače, da nije, on valjda ne bi mogao da ponovi krivično delo. Ili ih baš briga, oni sad kažu "uznemirenje javnosti", a uznemirenje tumači kadija koji te tuži, a i kadija koji te sudi. A svima na rečima— I sad, neki predmeti stare 2 godine, to je vrlo interesantno— Nisu 2, ima ih i po 5 godina— Ima, tako je, da, da— Ima ih i po 5 godina. Ovo što su zvali— Pa evo, prošle godine— Da, to je, to je, to je onako, to je, to je već cirkuska predstava, to je— Ali mi to živimo, to ispada sad naša realnost. Mislim, to je ono što je donela ta promena— Cirkuska predstava u kojoj sve što je bilo glupo i sve što je bila sramota, poštene tužioce, a ima ih, i poštene policajce, a ima ih, kao što ima mnogo i onih drugih, i jednih i drugih. Dakle, ti pošteni, bilo ih je sramota. Ne da im je neko rekao: "Nemoj da pitaš Šešelja da li si rekao ovo ili si rekao ono", to je bezveze, formalnost, budalaština. Ali i ljude je bilo sramota da to rade. Znate, svako podnese šta hoće, kakvu god hoće krivičnu prijavu, i sad vi idete, ispitujete kojekakve gluposti. I onda to zloupotrebljavate i određujete pritvor, ne biste li se dodvorili nekakvim novim vlastima, koji svi deluju...

Sejanje straha

Jeste videli kako su postali odjednom mnogo jaki? Pa im glasovi grublji, pa snažnije govore, pa vole da viču, pa su, pa su... snagom decibela mere snagu svojih argumenata i tako dalje. Šta će ljudi obični, uplaše se, koji nisu bili hapšeni, pritvarani i tako dalje? Ja se sećam kad sam, ko šljivančanina, kad se ono dešavalo, i sad privode mene kod istražnog sudije... Rajko Ilić je bio istražni sudija. I oni sad valjda misle: ja ću da se tresem od straha. Već su odveli i Vulina, i ne znam koga još.

U pritvor, i dolazi neki tužilac, na Piritan sav, ali kasni nekih 5 minuta. Meni se žurilo negde, nešto sam imao da radim, bio u opoziciji, naravno. Ulazi tužilac, na Piritan sav, mnogo sam opasan, rekli mu ovi iz Demokratske stranke, šta će. Ja: "Što kasniš ti? " On: "Molim? Što kasniš, bre? Ko si ti da kasniš ovde na ovakvo-onako? " Smeje se, onaj istražni sudija, dobar čovek bio. Dobar čovek bio, normalan čovek bio, dok smo imali taj sistem istražnih sudija. Rajko Ilić nije mi odredio pritvor, pa su nastavili taj postupak, pa ne znam ni ja šta sve. Ali oni su bili u šoku, kako je moguće da se neko toga ne plaši. Ja sam spreman, ja sam spreman da poginem za svoje političke ideje. Potpuno spreman. Niste mi verovali kada sam to govorio, a danas vidite da sam vam govorio istinu. I danas vam je to potpuno jasno. Mislim da je za njih neka vrsta enigme, ovaj, u tom smislu.

O prenosu Skupštine na N1 i RTS-u

Pa i oni gledaju skupštinu samo zbog mene. Jeste videli, N1 je imao ogroman rejting dok su puštali moj govor. Kako su, kako su, kako su me isključili, kako su shvatili da im je to loše. E, ovako se strmoglavili. Nakon prvog dana su prebacili na drugi kanal, RTS. Na drugi kanal. Kako sam ja završio drugog dana svoj govor, prebacili su na prvi. Pa ne, ali mislim, i to sa RTS-om sad što se dešava, ja sve više čujem ljudi koji negde negoduju uopšte zbog toga što finansiraju sve to. I njih, i njihovi ljudi.