NAJOPTEREĆENIJI putni pravci prvog, drugog i trećeg prioriteta održavanja su prohodni i nema snega, saopštavaju Putevi Srbije d.o.o, na osnovu izveštaja Štaba zimske službe od 6.26 časova.

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Kako se navodi, postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.

Magle ima na sledećim putnim pravcima: I A -1 petlja Beška - petlja Novi Banovci II A-210 Jošanička Banja - Kopaonik - Šipačina II A-211 Kopaonik - Jaram Prilazi graničnim prelazima su prohodni, kao i prilazi zimskim turističkim centrima.

Napomena za Zaječar: Učestali odroni duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, na većini putnih pravaca, najviše ih ima na putu I B 34 (Đerdapska klisura), na putu I I A 217 deonica Sokobanja - Knjaževac (Bovanska klisura), na putu I I A 221 deonica Knjaževac - Kalna (klisura Korenatac), i na putu I I A 222 deonica Kalna - Jabučko Ravnište, koji se redovno čiste.

Napomena za Požegu: Na državnom putu I B 21 deonica Kosjerić - Bačevci (prevoj Kaona), postavljene su betonske sigurnosne ograde zbog oštećenja mostova. Saobraćaj je zabranjen za vozila preko 3,5 tona. Saobraćaj se odvija alternativnim pravcem Kovačevića pesak - Divčibare - Kaona.

Putevi Srbije d.o.o. savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze zaista oprezno i pažljivo. Takođe, Putevi Srbije d.o.o. apeluje da vozači prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuje maksimalan oprez u vožnji.

(Tanjug)

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