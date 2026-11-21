Senzacija u Premijer ligi: Mančester siti opet nije pobedio, Fulam zaustavio "građane" (VIDEO)
"GRAĐANI" razočarali navijače.
Nije Mančester sitiju pomogla ni reprezentativna pauza da prekine lošu seriju u Premijer ligi. Izabranici Enca Mareske su neprijatno iznenadili, odigrali su nerešeno - 1:1 na "Etihadu" protiv Fulama.
Ovo je bio četvrti vezani prvenstveni meč u kom "građani" nisu pobedili. Prethodna tri susreta su izgubili od Aston Vile (1:2), Brajtona (0:1) i Notingem Foresta (1:3).
Ekipa iz Londona je sjajno otvorila utakmicu 11. kola najkvalitetnijeg ranga engleskog fudbala. Igrao se 16. minut kad je Rodrigo Munjiz pogodio za vođstvo.
Mančester siti je do odlaska na odmor uspeo da postigne gol. Uradio je to u 25. minutu Erling Haland, ali on je poništen zbog prekršaja koji je napravio reprezentativac Norveške.
Ipak, drugo poluvreme je idealno krenulo za domaće. U 57. minutu izjednačenje je doneo Eliot Anderson kome je ovo bio prvi prvenstveni pogodak.
Do kraja utakmice rezultat je mogao da bude promenjen. Dobre prilike propustili su strelci golova, pa je ishod ostao nepromenjen i "kolibari" su osvojili veliki bod.
Mančester siti je ostao na trećem mestu na tabeli sa 22 boda, koliko ima i drugoplasirani Brajton, dok vodeći Arsenal ima 27. Fulam je na 14. poziciji sa 11 bodova.
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