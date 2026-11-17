Ljubomir Zdravković, montažer dopisništva RTS-a u Leskovcu, preminuo je u 59. godini života.

sajt RTS

Ljubomir Zdravković radio je u leskovačkom dopistvištvu RTS-a od 1991. godine. Bio je prvi montažer sa diplomom Fakulteta dramskih umetnosti u dopisničkoj mreži javnog servisa.

Tokom 35 godina rada potpisao je na desetine hiljada priloga za informativni program i montažu brojnih dokumentarnih emisija za serijal „Trag“.

Bio je izuzetan profesionalac, drag kolega, posvećen otac, a njegovim iznenadnim odlaskom, kako je saopšteno, ostaje velika praznina u Redakciji Dopisništva RTS-a.

Sahrana Ljubomira Zdravkovića je u sredu, u 11 časova, na Svetoilijskom groblju u Leskovcu.