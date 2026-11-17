IN MEMORIAM: Preminuo montažer dopisništva RTS-a u Leskovcu
Ljubomir Zdravković, montažer dopisništva RTS-a u Leskovcu, preminuo je u 59. godini života.
Ljubomir Zdravković radio je u leskovačkom dopistvištvu RTS-a od 1991. godine. Bio je prvi montažer sa diplomom Fakulteta dramskih umetnosti u dopisničkoj mreži javnog servisa.
Tokom 35 godina rada potpisao je na desetine hiljada priloga za informativni program i montažu brojnih dokumentarnih emisija za serijal „Trag“.
Bio je izuzetan profesionalac, drag kolega, posvećen otac, a njegovim iznenadnim odlaskom, kako je saopšteno, ostaje velika praznina u Redakciji Dopisništva RTS-a.
Sahrana Ljubomira Zdravkovića je u sredu, u 11 časova, na Svetoilijskom groblju u Leskovcu.
Preporučujemo
NEMA MALIH BOGINjA U VRŠCU: Visok obuhvat MMR vakcine, čak 97 posto
16. 11. 2026. u 20:25
ĐURĐIC ZAŠTITNIK SRPSKE ATINE: Novi Sad proslavio gradsku slavu
16. 11. 2026. u 15:07
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
OTKRIVENO SVE O UGOVORU SA MITROVIĆEM: "Željko mi je isplatio 48.000€ - u nekoliko rata! Prvobitno je bilo 60.000, života mi moga"
"U ŠEST, sedam navrata. 48.000 evra, života mi moga! Trebalo je da dobijem 60, ali..."
15. 11. 2026. u 17:31 >> 19:04
Komentari (0)