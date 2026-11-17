Trese se region! Zbog Ratka Mladića i hrama Svetog Save bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine grmi na sav glas!
Fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i Rumunije u utorak u Zenici igraju poslednji meč u okviru Lige nacija za 2026. godinu.
Dok domaćinu ovaj susret nema rezultatski značaj jer je već obezbedio baraž za A diviziju, Rumunima gori pod nogama u borbi za opstanak.
Međutim, uvertiru za ovaj duel obeležile su oštre reči nekadašnjeg reprezentativca BiH Avdije Vršajevića. On je u razgovoru za rumunski portal "Golazo" žestoko kritikovao tamošnje navijače zbog incidenta koji se dogodio pre godinu i po dana u Beogradu, uoči utakmice kvalifikacija za Mundijal.
Tada se grupa rumunskih pristalica okupila ispred Hrama Svetog Save i razvila transparent sa porukom podrške Ratku Mladiću.
Vršajević, koji je za nacionalni tim odigrao 17 mečeva i bio učesnik Svetskog prvenstva 2014. godine, nije krio ogorčenje tim postupkom.
– Ne stavljam sve ljude u isti koš, svaka zemlja ima i dobre i loše pojedince. Ali, pre nego što nešto uradiš, moraš biti pametan i dobro proveriti činjenice. Tom čoveku ne mogu ni ime da izgovorim, ne zaslužuje to. Oni koji su to uradili u Beogradu trebalo bi samo da pogledaju na internetu šta je on ostavio iza sebe i odmah bi im bilo jasno da takve stvari ne smeju da rade – poručio je Vršajević.
Bivši fudbaler je dodao da u Rumuniji ima prijatelje, ali je apelovao na navijače da se bave isključivo sportom i da politiku i ratnu prošlost ostave po strani.
– Ponavljam, proverite istoriju i vidite ko je bio Ratko Mladić i za šta je osuđen u Hagu. Ovde žive ljudi koji su izgubili čitave porodice i ostali bez ičega. Takve poruke nemaju nikakve veze sa fudbalom. Budite samo navijači, bodrite svoj tim i nemojte raditi ništa protiv drugih – zaključio je Vršajević, podsetivši da je i sam kao šestogodišnji dečak sa porodicom izbegao iz Doboja u Nemačku na početku rata, odakle se vratio 1997. godine.
Podsetimo, selekcija BiH trenutno ima osam bodova i sigurno ide u baraž, dok je Rumunija na začelju tabele sa tri boda i juri Poljsku (četiri boda) kako bi izbegla ispadanje.
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