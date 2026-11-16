Srbija

NEMA MALIH BOGINJA U VRŠCU: Visok obuhvat MMR vakcine, čak 97 posto

Јелена Баљак
Jelena Baljak

16. 11. 2026. u 20:25

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U VRŠCU i okolini nije registrovana pojava malih boginja, čiji virus trenutno vlada u pojedinim delovima Srbije.

НЕМА МАЛИХ БОГИЊА У ВРШЦУ: Висок обухват ММР вакцине, чак 97 посто

Foto: Grad Vršac

Razlog tome je visok nivo imunizacije, s obzirom na to da je čak 97 procenata dece predškolskog uzrasta primilo MMR vakcinu, a da je kod dece do dve godine starosti taj obuhvat 87 procenata.

Lekari apeluju na roditelje da postupaju po preporukama Savetovališta za decu i da redovno vakcinišu svoje mališane.

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