NEMA MALIH BOGINJA U VRŠCU: Visok obuhvat MMR vakcine, čak 97 posto
U VRŠCU i okolini nije registrovana pojava malih boginja, čiji virus trenutno vlada u pojedinim delovima Srbije.
Razlog tome je visok nivo imunizacije, s obzirom na to da je čak 97 procenata dece predškolskog uzrasta primilo MMR vakcinu, a da je kod dece do dve godine starosti taj obuhvat 87 procenata.
Lekari apeluju na roditelje da postupaju po preporukama Savetovališta za decu i da redovno vakcinišu svoje mališane.
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